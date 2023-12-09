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棒球隊逞凶 埔里黑衣男持球棒砸烤肉攤 老闆頭破血流
南投縣埔里鎮昨晚發生聚眾傷人事件，埔里鎮八德路一家烤肉攤深夜突然來了一群黑衣人，拿著球棒、鐵棍對著攤位桌椅等物品就是一頓猛砸，更拿出辣椒水噴灑潘姓攤商和妻子，黑衣人更對著倒地的潘男圍毆，更猛踹頭部，導致他頭部、手腳多處撕裂傷，嫌犯作案後揚長而去，警方已循線追查這群黑衣人身分。
埔里警分局表示，這家烤肉攤位在八德路KTV對面，生意不錯。昨天深夜10時，陸續有10名黑衣男子圍到烤肉攤前，不久，就有人先持辣椒水對著潘姓攤商（31歲）夫妻噴灑，正在買烤肉的客人看情況不對立刻離開，這群男子隨即拿起棒球棍對著烤肉攤桌椅、攤架等設備一頓亂砸，嚇壞不少民眾。
潘姓攤商護住妻子，潘男被圍毆倒地，凶嫌仍不鬆手，繼續拿著球棒、鐵棍痛擊，還一邊猛踹頭部，潘妻嚇得不斷尖叫求饒，毆打數分鐘後才搭車離去，過程中有民眾以手機錄影拍下行凶過程，一旁民眾等這群黑衣男離開後報警，潘姓攤商頭部手腳多處撕裂傷、瘀青，傷痕累累，幸好並無生命危險。
據了解，潘姓攤商曾和人口角衝突，可能是對方不滿，才叫人攜帶球棒、鐵棍砸店報復，埔里警分局表示，已經根據附近監視器，掌握嫌犯搭乘的汽車和身分釐清案情，全案依聚眾鬥毆罪偵辦，對於暴力行為也將嚴格究辦。
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