芭樂公主被砍慘死 彰化法院裁定收押恐怖情人及幫手

彰化縣鄭姓女果農7日在芭樂園工作時，被賴姓前男友綑綁雙腳並砍殺二十多刀致死。警方訊問賴男及他的幫手張男，昨依殺人罪嫌移送偵辦，彰化地檢署檢察官偵訊後移送，彰化地方法院今凌晨裁定賴、張二人收押禁見。

警方調查，賴男（50歲）在鄭女（47歲）家族經營的芭樂生產合作社和芭樂園工作，行凶前買三把西瓜刀，前天上午駕小貨車載平日和他一起工作的張男（25歲）前往芭樂園，趁鄭女落單時合力綑綁她的雙腳，賴男拿一把西瓜刀猛砍，鄭女無法逃跑，翻身閃躲導致背部、雙肩、臀部、大腿被砍廿多刀，左上臂幾乎被砍斷，張男曾阻擋但擋不住。