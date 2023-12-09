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芭樂公主被砍慘死 彰化法院裁定收押恐怖情人及幫手

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣鄭姓女果農7日在芭樂園工作時，被賴姓前男友綑綁雙腳並砍殺二十多刀致死。警方訊問賴男及他的幫手張男，昨依殺人罪嫌移送偵辦，彰化地檢署檢察官偵訊後移送，彰化地方法院今凌晨裁定賴、張二人收押禁見。

警方調查，賴男（50歲）在鄭女（47歲）家族經營的芭樂生產合作社和芭樂園工作，行凶前買三把西瓜刀，前天上午駕小貨車載平日和他一起工作的張男（25歲）前往芭樂園，趁鄭女落單時合力綑綁她的雙腳，賴男拿一把西瓜刀猛砍，鄭女無法逃跑，翻身閃躲導致背部、雙肩、臀部、大腿被砍廿多刀，左上臂幾乎被砍斷，張男曾阻擋但擋不住。

賴男行凶後駕車載張男回二水鄉老家，途經田中鎮在路邊停車時被警方循線逮捕。他落網後否認與財務糾紛有關，堅稱不滿鄭女與他分手，但鄭女家屬指賴男經常索討金額，可能害怕分手一無所有就萌生殺機。

彰化縣賴姓男子（前者）夥同張姓男子綑綁鄭姓女子，賴男涉嫌殺害鄭女，被警方逮捕送辦。記者簡慧珍／攝影
彰化縣賴姓男子（前者）夥同張姓男子綑綁鄭姓女子，賴男涉嫌殺害鄭女，被警方逮捕送辦。記者簡慧珍／攝影

分手 彰化 女友 殺人

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