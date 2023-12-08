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影／彰化恐怖情人果園砍死女友 移送檢方兩人態度冷漠

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化溪州鄉賴姓男子不滿鄭姓女友要分手，夥同張姓小弟昨天在果園將鄭女砍死，賴、張兩人今天傍晚被移送到彰化地檢署，面對媒體詢問，賴男不發一語態度冷漠。

51歲賴男昨天上午趁47歲鄭姓女友在果園工作時，帶著張姓小弟(27歲)強行將鄭女以膠帶綑綁雙腳，再持西瓜刀砍殺25刀，鄭女當場失去生命跡象，送醫後仍傷重不治。

鄭女家人難過說，鄭女對賴男很好，但賴男動不動就發脾氣恐嚇，常威脅死者「要一起死」，賴男會賭博，6日還向鄭女媽媽要30萬元，鄭家人給他15萬元，沒想到隔天竟又對鄭女痛下殺手。

警方昨天下午在田中鎮將賴男逮捕，警詢後，今晚將他和一起行兇的張姓小弟移送彰化地檢署偵辦，檢方偵訊中。

彰化溪州鄉賴姓男子不滿鄭姓女友要分手，夥同張姓小弟昨天在果園將鄭女砍死，賴、張兩人今晚被移送到彰化地檢署，面對媒體詢問，賴男不發一語態度冷漠。記者林宛諭／攝影
彰化溪州鄉賴姓男子不滿鄭姓女友要分手，夥同張姓小弟昨天在果園將鄭女砍死，賴、張兩人今晚被移送到彰化地檢署，面對媒體詢問，賴男不發一語態度冷漠。記者林宛諭／攝影

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