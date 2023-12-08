台南男深夜駕權利車違規被攔查 飾板鬆脫警方起出毒品

台南30歲曾姓男子今晨3時許開車行經中華西路二段道路，因車輛違規變換車道且未打方向燈遭警攔檢，發現該車為權利車，且車內飾板有拆卸痕跡，經仔細檢查後，果然在煞車手把鬆脫夾層內起獲毒品咖啡包、K他命等毒品，共計180多公克，被依涉違反毒品危害防制條例送辦。

台南市警二分局南門派出所調查，曾男深夜駕著向友人借來的轎車到安平區訪友，準備回家途中，因車輛在雙白線變換車道等違規行為，遭警員吳宗懋發現趨前盤查。

曾男一搖下車窗，即為員警聞到滿車疑似毒品臭味，且神情緊張滿頭大汗有異，請他下車受檢時，眼尖發現車內電動車窗、中央扶手等處飾板均有明顯拆卸的痕跡，因而提高警覺，以手電筒照射檢視。

果不其然在變速箱排檔的飾板夾層內發現1包黑色袋子，內藏有33包毒品咖啡包(113.75公克)及26包K他命(66.94公克)等毒品。

警方將他帶回調查，辯稱因為大量購買比較便宜，他買來自用的。但員警對其說法持保留態度，依涉違反毒品危害防制條例將他送辦外，也將溯源追查毒品來源。