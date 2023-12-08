彰化芭樂園情殺 女果農最後一通求救電話打給他：被xx砍殺

彰化縣溪州鄉鄭姓女果農昨到芭樂園工作，被賴姓前男友持西瓜刀砍殺20多刀，被殺後撥打手機給侄兒求救，但家屬趕到時她已昏迷，送醫仍傷重不治。賴男矢口否認與財務糾紛有關，但鄭女的家屬指稱賴男平日經常索討金額，又要求分配這季芭樂出售金額，可能害怕分手後一無所有才痛下殺手。

警方表示，賴嫌（50歲）昨下午落網，今上午接受警詢時否認財殺，僅交代他懷疑鄭女（47歲）另結新歡，昨去買西瓜刀，帶著平日跟著他做工的張嫌（25歲）到鄭女的芭樂園，他綑綁鄭女雙腳後持刀砍殺，接著駕駛登記在鄭女名下而平常由他使用的小貨車離開現場。

鄭女的侄兒指稱，昨近11點接到鄭女來電，氣息微弱，自稱被賴嫌砍殺；鄭女沒和別人交往，因和賴男分手後對方一再糾纏，只好到處躲藏避開賴男，鄭女家屬認為賴男因為感情的事砍殺鄭女，也有可能為了拿更多錢，用砍殺恐嚇鄭女和家屬，因為怕分手後什麼都沒有。

鄭女的哥哥表示，鄭女和父母一共3人昨到芭樂園工作，堂哥在相鄰芭樂園採收，鄭女和父母採完芭樂，父母離開果園，鄭女去上廁所，賴嫌趁鄭女落單時行凶；共犯張嫌則領有身障手冊，一切聽賴嫌指揮，鄭女的堂哥聽見鄭女叫聲時跑過去看，被張嫌拿刀揮舞驅趕並說「不要管」。

鄭女家族開設芭樂生產合作社，既是芭樂農也是盤商。鄭女的哥哥說，賴嫌在鄭家工作，底薪每月3萬元，加上平時零星索討，每月6、7萬元，還有生產合作社一分乾股，和鄭女交往期間稱呼鄭父和鄭母「爸爸、媽媽」，鄭家對他很好，居然砍殺鄭女，簡直是禽獸不如。