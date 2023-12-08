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嫌人講話大聲很吵 毒蟲砍人致死 國民法官法庭重判14年

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣和美鎮賴姓板模工人今年3月在宿舍吸毒和喝酒後，認為隔鄰房客與附近友人打麻將聲音吵雜，又懷疑有人在議論自己，持西瓜刀將前來訪友的洪姓男子刺殺致死。此案在國民法官參審下，彰化地方法院今天宣判，將賴男依殺人罪重判14年徒刑。

37歲賴男今年3月10日在其和美鎮宿舍內吸食安非他命，3月13日又喝2、3瓶啤酒，嫌宿舍的房客與附近友人打麻將聲音吵雜，又認為有人在議論自己，適逢洪姓男子(67歲)前來宿舍訪友，與友人在走道聊天，賴男突持西瓜刀從走道奔跑衝過來，朝背對他的洪男後頸部砍殺，致男頸椎、脊髓、多處血管銳器傷及大量出血，而當場死亡。

警方對賴男酒測結果達每公升0.24毫克，另尿液送驗也呈安非他命陽性反應，檢出安非他命1450ng/mL、甲基安非他命8050ng/mL。

據了解，案發當時賴男曾不滿的對宿舍的人說「你們講話小聲點」，後來就不分青紅皂白行凶，他也曾有毒品、搶奪、竊盜前科。

洪男子女曾說，其父親和凶嫌並不認識，卻被殺害，家人情何以堪，希望法官能嚴懲，不要讓賴男輕易出來再危害他人。

此案在國民法官參審下，認為，賴男隨機殺人，具社會危險性，刑度應該在處斷刑之中度稍高處，且賴男有毒品等前科，是累犯，對於刑罰反應能力薄弱，應予以加重其刑，因此依殺人罪，將他重判14年，全案可上訴。

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和美鎮賴姓板模工人今年3月在宿舍吸毒和喝酒後，持西瓜刀將前來訪友的洪姓男子刺殺致死，彰化地方法院今天宣判，將賴男依殺人罪重判14年徒刑。資料照／民眾提供
和美鎮賴姓板模工人今年3月在宿舍吸毒和喝酒後，持西瓜刀將前來訪友的洪姓男子刺殺致死，彰化地方法院今天宣判，將賴男依殺人罪重判14年徒刑。資料照／民眾提供

國民法官 殺人 毒品

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