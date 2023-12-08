買3把西瓜刀到芭樂園砍殺前女友20刀 商販落網時六神無主

彰化縣溪州鄉賴姓果農懷疑鄭姓女友分移情別戀，昨上午帶著他的張姓員工到芭樂果園，合力綑綁鄭女的雙腳，賴男涉嫌拿西瓜刀狂砍20多刀，鄭女左上臂幾乎被砍斷，大聲哀嚎驚動鄰近果園的果農，先通知鄭女的家人後趕快報警。鄭女被送醫仍不治，警方循線昨下午逮捕賴嫌等兩人，詢問後今依殺人罪嫌移送偵辦。

據了解，賴嫌（50歲）是芭樂盤商，在溪州鄉契作芭樂，懷疑交往近兩年鄭女（47歲）移情別戀和他分手，昨到五金行買3把西瓜刀，帶著他雇用一起工作的張嫌到芭樂園，找到獨自工作的鄭女，先合力綑綁她的雙腳，質問是否結交別的男人，鄭女否認，賴嫌即拿刀狂砍，鄭女無法逃跑，轉過身，背部、手臂、臀部被砍20多刀，左上臂幾乎被砍斷。

鄭女哀嚎聲引起相鄰果園裡的果農注意，跑過去一看究竟，賴嫌和張嫌跑出果園，目睹他們逃跑的果農覺得事情不對勁，先打電話給鄭女的家人再打電話報警，鄭女的父親和嬸嬸趕到果園，鄭女已失去意識，消防分隊救護員也到場把鄭女送往員林基督教醫院急救，但鄭女失血過多，傷重不治。