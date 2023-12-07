三重兩派人馬唱歌口角鬥毆 一人持槍揮舞遭警法辦

新北市三重區一家歌友會上個月5日發生兩派人馬唱歌口角，還在街頭上演全武行，過程中一男持改造手槍揮舞嗆聲。警方獲報到場，眾人早已鳥獸散，經調閱監視器畫面鎖定持槍廖男，於這個月5日追捕到案、查扣一把改造槍一併帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，廖姓男子（30歲）上個月5日接到友人來電，要他趕赴新北市三重區溪尾街一家歌友會助陣。廖男沒有多問，帶了一把改造手槍驅車前往，兩派人馬已在店外叫囂鬥毆，廖男趕緊掏槍作勢揮舞開射，眾人一看紛紛鳥獸散離開。

三重警方獲報派員趕抵，現場已無鬥毆群眾，只剩報案人在場，警詢問報案人指稱有人持槍恐嚇。警方不敢大意調閱監視器畫面，鎖定廖男涉嫌。經警循線追緝一個月，於這個月5日下午2時40分，人在新北市蘆洲區信義路廖男住處逮到，屋內搜扣改造手槍及彈匣、復進簧，一併帶回偵辦。