學甲88槍案槍手孔祥志翻供 改口洪政軍事前不知情

台南學甲88槍擊案今下午開庭審理，檢方起訴全案策畫者洪政軍及供槍者蔡金郎，傳喚槍手孔祥志等3共犯作證且隔別詢問，孔祥志一改在檢警及法官具結證詞，指洪事前並不清楚他要對郭再欽、謝財旺開槍，且請洪安排偷渡也僅提到「我要做事」，檢方認供詞不足採信。

合議庭依洪、蔡及律師申請，傳喚孔祥志、楊展華及謝俊誠作證，楊說，洪給了地址，要他到新北拿東西，他找了謝開車載他北上，抵達該址再由蔡金郎帶路，到一空地跟另名不認識的人拿了袋子，事後打開才發現是把槍枝，但無法確認是真槍或假槍，最後該槍交給洪。

檢方反問，楊在檢方偵訊時具結筆錄，楊指是跟蔡金郎拿槍，當時袋子就放在副駕駛座，如今卻變成蔡金郎帶你去拿槍，且對方是名陌生人。楊說，檢察官詢問時太害怕了。檢方也駁斥其證述不足採信。

謝俊誠說，當下人未下車，沒看到對方長相，直至回到家打開袋子裡頭有把槍，用手機拍了照，該槍沒有子彈。

孔祥志說，開槍用槍枝是跟友人王重傑拿的，他看郭再欽、謝財旺不爽，掩埋爐碴、種光電，危害地方，他靠這方式宣洩不滿情緒。他說，使用槍枝是PC衝鋒槍，事後丟在溪畔了。

檢方問孔何時知道槍枝型號？他說，拿到槍就知道了。檢方質疑，法官2月27日詢問時，孔明明回答「不清楚型號」。他說，是把衝鋒槍，但型號不清楚。

檢方提及3月6日在市刑大警詢筆錄，孔指案發3、4月前，就聯絡洪政軍安排偷渡，「我告知他我要向郭再欽及謝財旺開槍」。孔否認洪事前知情，改口說他只跟洪提到「我要做事」。他說，當時要洪找人到花園夜市移動作案用機車，告訴洪的理由「我要做事」，而不是開槍。

審判長提醒孔做偽證的刑責外，提示他在檢方偵訊筆錄，指檢方推算去年8、9月間，洪就知道要開槍？孔當時回答「是」。孔當場否認，那時候洪不知道，「沒講要開槍的事」。

審判長詢問案發前有跟洪報告？孔說，不是報告，提到要偷渡，需要幫忙。經濟狀況為何？他說，案發前在當鋪工作，一個月收入6、7萬，不會餓著了。