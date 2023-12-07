男子遭強押拘禁被逼代友還債 新北警逮4嫌送辦

新北市一名李姓男子介紹友人向李姓女子借錢，友人借5萬元後就無音訊，李女為了討債，夥人押走李男拘禁要求代為還債，李男趁隙脫逃後向警方報案，警方共逮李女等4人送辦。

新莊警方今天以訊息說明，李男（41歲）介紹綽號「小朱」友人向綽號「葉子」的李女（36歲）借了新台幣5萬元，但「小朱」借了錢後就消失，音訊全無。

警方表示，李女在討不到欠款下，4日清晨4時許把李男由新北市板橋區住處誘出，隨後李女等4人強押李男到新莊區後港一路某處拘禁，要求李男代「小朱」還債，李男直到6日上午才趁隙自行脫困並報案。

獲報後，警方6日下午2時到李男遭拘禁處攻堅，逮捕李女等4人並現場查扣安非他命、咖啡包、手銬、吸食器等證物。警詢後，全案依毒品、妨害自由及傷害等罪嫌將4人移送新北地檢署偵辦。

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