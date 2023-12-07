刑事局：國人受困喬治亞淪從事詐騙 已營救返台

媒體報導，幫派成員赴喬治亞從事詐騙。刑事局今天表示，5月間獲報有國人受困喬治亞從事電信詐騙，已營救國人返台，經查國內不法集團確在當地設詐騙機房，將持續偵辦。

周刊王CTWANT報導，詐騙集團進駐歐亞交界的喬治亞，有弘仁會小弟跟隨大哥到喬治亞擔任詐團幹部，但發現賺不到錢，趕緊抽身逃回台灣。

針對媒體報導，刑事局今天透過媒體群組發布資訊指出，5月間獲報有國人受困喬治亞並從事電信詐騙案，在外交部及通報刑事局駐荷蘭聯絡官協助後，順利營救國人返台，並立案偵辦。

立案偵辦後，刑事局表示，有國內不法集團確實在喬治亞當地活動，但因喬治亞對台不友善，國人較不容易取得簽證，因此不法集團是透過第三國護照方式在當地設機房進行詐騙。

刑事局指出，會持續與外交部、法務部協調聯繫，針對國人在海外受害部分，進行掌握及營救；對於不法活動，也會持續偵辦。提醒國人收到海外求職工作廣告要特別慎選，不要輕易至海外從事任何非法活動，以免危及生命安全。