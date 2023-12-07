莽男帶刀約友人「輸贏」 警逮人搜出毒品又查出涉竊案

台南市43歲郭姓男子，昨天晚上以感情糾紛為由，約友人到佳里區一處超商談判，還手持長鐮刀揮舞要跟對方「輸贏」，警方獲報出動快打部隊趕赴現場，當場將郭男制伏，還在他身上起出安非他命，偵辦時發現郭男涉及多起汽車竊案，剛好自投羅網，訊後以恐嚇及毒品危害防制條例送辦，竊盜罪則由轄區警方偵辦。

據了解，綽號「黑仔」的郭男有竊盜、毒品等前科，6日晚間他懷疑郭姓友人與其前女友有染，兩人相約在佳里區仁愛路一間超商談判，郭男到場時手拿一把長鐮刀，對著郭姓友人嗆聲，驚動超商店員及在場民眾，怕發生意外向警方報案。

佳里警分局獲報有人持刀，立刻出動快打部隊，佳里所所長吳俊祥等近10名員警趕到現場，郭男未飲酒，但情緒明顯不穩，見到警方前來仍沒有收斂，還直說要與友人「輸贏」，試圖揮舞鐮刀，員警以新配發的臂盾等防護裝備制止、壓制郭男後並取下手中長刀，化解一場危機。