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拒驗尿涉行賄公務員 毒品假釋犯遭貪污起訴

中央社／ 台北7日電

黃姓男子因施用毒品案入監服刑，去年假釋出獄。台北地檢署觀護人去年進行追蹤採尿時，黃男為逃避採尿程序，涉嫌行賄採尿員被拒。台北地檢署今天依貪污治罪條例起訴黃男。

檢方指出，黃男因施用毒品案件入監服刑於民國111年5月24日因縮短刑期假釋出監，北檢觀護人今年5月9日通知黃男到觀護人室進行追蹤採尿時，黃男為逃避正當採尿程序，先以不明器具佯裝排尿，因動作詭異，被蔡姓採尿員發現並喝止。

黃男向蔡姓採尿員表示，如果尿液經檢驗呈毒品陽性反應，他會被撤銷假釋，央求蔡姓採尿員通融，蔡姓採尿員不予理會，黃男見狀，將新台幣1000元的鈔票1疊放置在採尿室洗手台下方後，追上蔡姓採尿員，表示有「禮物」放在洗手台下方，遭蔡姓採尿員當場悍然拒絕，命黃男將款項收回並通報觀護人。

觀護人告誡後，黃男才開始進行排尿，經送驗後呈第二級毒品安非他命、甲基安非他命陽性反應，北檢已另案偵辦中。

黃男矢口否認有何行賄犯行，辯稱他前一天有喝酒，以為驗尿要給小費，就抽2000元要給採尿員當小費。檢察官不採信黃男說詞，依貪污治罪條例行賄罪起訴黃男。

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