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南投男餵毒3歲女童虐待埋屍 更二審認定傷害致死改判16年半

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣男子陳威嘉在3年前照顧女友的3歲女兒時，以尿褲子、說謊等理由施虐、餵食安非他命、FM2致死後埋屍，陳一度被判處無期徒刑，更二審今宣判，認定陳無殺人不確定故意，改依傷害兒童致死罪，判刑16年6月，比前審刑度17年6月，略微減輕，仍可上訴。

檢警調查，南投縣男子陳威嘉與彭姓女子是男女朋友關係，陳因此有機會單獨照顧彭女的3歲女兒，2020年2月至6月間，涉嫌以說謊、尿褲子等理由，以持木板、鞋跋及不詳物品毆打、拿針纏黏竹筷製成尖狀物戳刺，餵食FM2、安非他命方式施虐，女童在同年6月7日身亡。

陳威嘉找彭女、蔡姓友人以棉被、塑膠袋裹屍後，將女童掩埋在南投縣名間鄉，同年9月3日才被警方查獲，一審認定陳有殺人不確定故意，依對兒童故意犯殺人罪，判處無期徒刑；二審則認定，陳涉犯過失致死、遺棄屍體、對未成年施用毒品罪，改判15年5月。

最高法院發回後，更一審依成年人對於未滿18歲之人，施以凌虐，因而致人於死罪，判他17年6月。

全案上訴最高法院後，最高院認為，陳威嘉有供述，有長期施用FM2的習慣，知道毒品嚴重性，「吃了之後，像死掉一樣」，而陳在餵食女童時，可能使女童身體機能嚴重受損而死亡的結果，陳是否有「預見」或「容任發生之意欲」，而可評價其有殺人不確定故意，原審就此未認定明確，有說明理由不備之違法，因此發回更二審。

更二審今天宣判，撤銷原判決，改認定成年人傷害未成年人致死罪，累犯，判刑16年6月，仍可上訴。

南投縣男子陳威嘉在2020年間涉嫌虐待、餵毒女童致死，更二審今判陳16年6月徒刑。圖／本報資料照
南投縣男子陳威嘉在2020年間涉嫌虐待、餵毒女童致死，更二審今判陳16年6月徒刑。圖／本報資料照

殺人 南投 未成年

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