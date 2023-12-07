吸毒男驗尿竟塞2千求採尿員通融 行賄遭拒被依貪汙罪嫌起訴

因施用毒品入監服刑的黃姓男子，今年至台北地檢署的觀護人室採尿時，以不明器具佯裝排尿，遭蔡採尿員發現他動作詭異，黃擔心假釋遭撤銷，試圖用一疊1000元鈔票行賄，蔡拒絕後並通知北檢觀護人，黃再次驗尿，送驗後呈毒品安非他命、甲基安非他命陽性反應，依涉嫌違反貪汙治罪條例起訴黃。

檢方指出，黃因施用毒品入監服刑，去年5月間因所短刑期假釋出監，為北檢的毒品犯假釋付保護管束案件當事人。

今年5月9日下午，黃到北檢觀護人室進行追蹤採尿時，為了逃避採尿程序，用不明器具假裝排尿，採尿員發現黃的動作詭異，當場喝止他。黃擔心假釋遭撤銷，央求採尿員通融，並在採尿室洗手台下方放了一疊1000元鈔票，試圖行賄採尿員，採尿員拒絕並通報北檢觀護人。黃經第二次尿檢後，尿液經送驗呈第二級毒品安非他命、甲基安非他命陽性反應。

起訴書指出，黃矢口否認有行賄犯行，辯稱他前一天有喝酒，以為驗尿要給小費，才抽了2000元要給採尿員當小費；採尿員則證稱，黃第一次驗尿時因尿液不足，才請黃進行第二次驗尿，當時黃告訴他「有放禮物」在洗手台下方，因此請黃錢收回去。