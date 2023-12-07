即為人父卻藏槍吸毒 南警緝獲3把改造手槍及K毒

高雄市34歲陳姓男子有毒品習性，還涉嫌擁槍自重，為躲避警方查緝，和懷有7個月身孕女友到台南市永康處租屋藏匿。台南市警二分局偵查隊昨天趁他出門外出時一擁而上控制行動，在房間內起獲改造手槍3枝、子彈96發及K他命，警詢後陳依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌法辦。

據了解，陳表示槍枝和子彈是友人寄放的。警方對此將再查證，至於他的女友並不知情，不知陳涉持有槍彈。

台南市警二分局偵查隊於日前偵辦毒品案件溯源中獲報，陳姓男子有吸毒並非法持有槍械。案經員警歷經3個多月偵查，查出陳躲在永康區，昨天趁其出門準備外出時一擁而上控制行動，後續在房內背包內起獲改造手槍3枝、子彈96發及第三級毒品K他命1包2.27公克。當場將陳逮捕並查扣槍彈證物，經帶回初步鑑定具殺傷力。

陳被捕後滿臉懊悔憂愁，並在室外陽台再為員警發現放有吸食毒品K盤及K他命2.27公克，為警得知其怕女友懷孕吸獲毒菸味，不敢於房內吸食，都在到陽台通風處來吸食K菸，員警勸誡應澈底戒除毒品惡習，作好即將為人父之準備。