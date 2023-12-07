暗網曝情治機關監聽資料 相關單位均否認

有網站貼出情治機關監聽資料。圖／記者張宏業翻 大選倒數，昨有暗網高價出售國內各情治機關監聽資料；被監聽對象涵蓋黨政要員與外國駐台人員，負責監聽機關包括國安局、調查局、廉政署、刑事局、憲兵隊。不過，相關單位均澄清該資料是錯假訊息。

最高檢察署指出，此訊息是由境外伺服器將訊息投放至我國社群網站，內容夾雜簡體字、西元紀年、擅加職稱或電話國碼，是境外勢力對我國進行的認知作戰，已指示台北地檢署積極追查幕後指使者。

昨有網站以「國人遭監控！暗網驚現高價出售情治機關偵控數據，速查你有無在列」為標題，附上載有監聽機關、通訊監察碼、核准文號、監聽對象、手機門號，資料的監聽表格九頁；另個類似暗網的網站則張貼十張被監聽門號及監聽單位表格，引發熱議。

調查局主秘孫承一指出，上屆九合一大選期間就有暗網兜售相關資料，溯源追查發現網址在境外，因此無法查獲幕後操縱者；昨網路張貼的資料，監聽格式與官方不符，還有不少簡體字，有些人雖曾涉入違反國安法案，但時間序不對，顯見是拼湊而成，並非駭客入侵。

基層辦案人員說，受監聽對象大都不會寫出頭銜，姓名也會用代號或去識別化，跟網站張貼格式有差異。但也有調查官指出，裡面確有遭監聽偵辦的對象，內容真假參半。