迅速破獲7件重大刑案 南市議會到市警局頒發50萬元獎金

台南市警方近來迅速破獲多起社會矚目重大案件，台南市議會副議長林志展一行，今下午前往市警局肯定警方辦案能力，及時安定民心，也頒發共50萬元破案獎金，強調市議會將全力支持警察。

林志展率領市議員李宗翰、林依婷等人下午5點來到市警局頒發破案獎金，市警局長廖宗山率領市刑大大隊長林宏昇、永康警分局長甘炎民、第二警分局長朱俊憲、第六警分局長許敏能、歸仁警分局長邱顯良等人出席。

這次頒贈案件包括有南市刑事警察大隊引渡海外重要逃犯與偵破第三級毒品製毒工廠案、第六分局即時偵破水產店槍擊案、歸仁分局偵破求職詐騙擄人勒贖案、永康分局偵破假車禍真擄人與槍擊案及第二分局偵破第二級毒品製毒工廠案等7件，總獎金50萬元。

林志展說，市警局在局長廖宗山帶領下，今年攔阻詐騙、防制酒駕、社區警政及萬安演習等多項勤業務，皆居六都之首，展現非凡專業能力。

廖宗山感謝市議會為警察同仁打氣，強調南警同仁對南市治安、交通努力打拚到底，也盼社會多多支持警察。

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