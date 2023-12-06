快訊

開幕1周就大排長龍！士林夜市開賣大陸傳統點心 網友不酸了：確實特別

性騷環抱下屬還說「好香」 懲戒法院前院長李伯道被監院彈劾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迅速破獲7件重大刑案 南市議會到市警局頒發50萬元獎金

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市警方近來迅速破獲多起社會矚目重大案件，台南市議會副議長林志展一行，今下午前往市警局肯定警方辦案能力，及時安定民心，也頒發共50萬元破案獎金，強調市議會將全力支持警察

林志展率領市議員李宗翰、林依婷等人下午5點來到市警局頒發破案獎金，市警局長廖宗山率領市刑大大隊長林宏昇、永康警分局長甘炎民、第二警分局長朱俊憲、第六警分局長許敏能、歸仁警分局長邱顯良等人出席。

這次頒贈案件包括有南市刑事警察大隊引渡海外重要逃犯與偵破第三級毒品製毒工廠案、第六分局即時偵破水產店槍擊案、歸仁分局偵破求職詐騙擄人勒贖案、永康分局偵破假車禍真擄人與槍擊案及第二分局偵破第二級毒品製毒工廠案等7件，總獎金50萬元。

林志展說，市警局在局長廖宗山帶領下，今年攔阻詐騙、防制酒駕、社區警政及萬安演習等多項勤業務，皆居六都之首，展現非凡專業能力。

廖宗山感謝市議會為警察同仁打氣，強調南警同仁對南市治安、交通努力打拚到底，也盼社會多多支持警察。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

南市議會副議長林志展（中）頒發破案獎金給市刑大大隊長林宏昇（右一）、永康警分局長甘炎民。記者謝進盛／翻攝
南市議會副議長林志展（中）頒發破案獎金給市刑大大隊長林宏昇（右一）、永康警分局長甘炎民。記者謝進盛／翻攝
南市議會副議長林志展（中）頒發破案獎金給市刑大大隊長林宏昇（右一）、永康警分局長甘炎民。記者謝進盛／翻攝
南市議會副議長林志展（中）頒發破案獎金給市刑大大隊長林宏昇（右一）、永康警分局長甘炎民。記者謝進盛／翻攝

警察 林志展 毒品 台南

延伸閱讀

南市拿全國首座適性教學績優縣市獎 經驗分享互利共好

租車遊府城有半數遭舉發 這一項違規最常見小心別踩雷

詐騙花招多 警製作「36計走為上策」繪本教你見招拆招

警追緝不捨！台南北門槍擊案槍手才落網 56歲主嫌今投案

相關新聞

獨／總統大選將屆 暗網爆情治機關監聽政治人物？調查局查證中

總統大選將屆，今天有社群網站爆料貼出情治單位監聽資料，對象包括前國民黨副主席曾永權、國民黨中央政策會副執行長盧嘉辰、行政...

長腿妹缺錢買毒！深夜揪男友出門做壞事 偷冷氣機遭逮

新北市29歲楊女及33歲鄒男情侶檔因缺錢買毒，日前深夜時找31歲康姓男子開車至土城區2間冷氣維修店家，將店家擺放在店外的...

藍綠政要高官遭監聽？ 調查局：不實資訊製造對立衝突

某爆料網站今天驚傳一份標題為「國人遭監控！暗網驚現高價出售情治機關偵控數據，速查你有無在列！」，內容涵蓋國內政要、高官及...

尾牙季來臨 內政部長林右昌：尾牙春酒不容許黑道幫派舉辦活動

內政部長林右昌今天下午前往台北市警察局，聽取局長張榮興局長工作簡報，林右昌除強調選前查賄工作外，也提醒年關將近，尾牙春酒...

迅速破獲7件重大刑案 南市議會到市警局頒發50萬元獎金

台南市警方近來迅速破獲多起社會矚目重大案件，台南市議會副議長林志展一行，今下午前往市警局肯定警方辦案能力，及時安定民心，...

社區常有陌生人進出還飄異味 安平警埋伏查獲持毒通緝犯

台南市安平區健康路三段某社區大樓，經常有陌生人進出，不時傳出異味。警方接獲民眾檢舉後，昨晚在大樓周邊埋伏，查獲陳姓通緝犯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。