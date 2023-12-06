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社區常有陌生人進出還飄異味 安平警埋伏查獲持毒通緝犯

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平區健康路三段某社區大樓，經常有陌生人進出，不時傳出異味。警方接獲民眾檢舉後，昨晚在大樓周邊埋伏，查獲陳姓通緝犯，還查到涉嫌持有100多公克毒品。警詢後依毒品罪嫌移送南檢法辦 ，通緝部分解送歸案。

民眾向市警四分局舉報，健康路三段某社區大樓，時常有不認識的人進出，育平派出所員警獲報後，深入追查，查出其中一人為陳姓男子（28歲）是今年2年被台南地檢署發布的不能安全駕駛通緝犯。

所長率員警共6名警力，昨天凌晨1點30分在大樓周邊埋伏，在陳姓通緝犯前往社區時一擁而上將控制逮捕，查扣二級毒品安非他命等毒品約110公克、毒品吸食器。據了解，陳表示毒品是他的，是他自己使用。

分局長王子雄表示，警方持續透過社區安全網，加強與公寓、社區型住宅聯繫，以提升居民守望相助的意識；毒品影響社會安全甚鉅，對於持有大量毒品案件，都將向上溯源毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陳姓通緝犯涉持有大量毒品，被警方查扣法辦。記者黃宣翰／翻攝 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
陳姓通緝犯涉持有大量毒品，被警方查扣法辦。記者黃宣翰／翻攝 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 通緝 台南

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