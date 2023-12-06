北市女子租屋處屋頂破洞 竟是小偷從天而降

北市張姓女子日前深夜返家發現，租屋處屋頂破大洞且室內一片狼籍，她和鄰戶朱姓女子財損共近新台幣9萬元，警方獲報追查鎖定41歲陳姓男慣竊，變裝、竊車設斷點仍難逃法網。

台北市警察局士林分局今天發布新聞稿表示，轄下後港派出所日前接獲女子報案，稱其租屋處屋頂遭不明人士破壞，並侵入竊取財物，警方立即成立專案小組偵辦。

根據調查了解，被害張女承租士林區福港街6樓頂樓加蓋建物居住，於10月20日深夜11時返家後，驚覺屋頂竟破了一個大洞，且屋內一片狼藉，部分財物遭竊。

鑑識人員到場調查，初步研判歹徒應是先使用工具鑿破頂加屋頂，隨即自天花板侵入室內搜括財物，得手後便從大門離去；未料歹徒發現相鄰住戶朱女家中無人，見有機可乘便卸下其住處鐵窗，再度入室行竊得逞。

初步估計，2名被害女子共計損失現金8萬元、300美元和3條項鍊。

專案小組擴大調閱監視器清查，過濾可疑人車，並比對犯案手法，鎖定陳姓男慣竊涉有重嫌，且生性狡詐，於犯案前一天到被害人住家附近勘查，犯案過程中變裝，甚至還竊取路邊自行車代步，最後又棄置於外雙溪中，藉此製造多處監視器斷點，避免警方追查。

警方在掌握相關事證後，向士林地檢署及地方法院聲請拘票及搜索票，於11月22日至新北市永和區陳男住家拘提到案，並在其身上及家中搜得被害人遭竊項鍊等贓證物，以及砂輪機等作案工具，全案詢後依竊盜罪嫌移送士檢偵辦。