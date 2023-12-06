影／運毒經桃機轉機洗出發地 港男走私27公斤大麻遭逮

香港籍符姓男子今年4月自溫哥華搭機返回香港時，經由桃園國際機場轉機，其託運行李於安檢時，被航警局安檢大隊隊員發現其託運行李之X光顯像有異，會同財政部關務署台北關當場開箱查驗，果然在行李內查獲第二級毒品大麻39袋，總毛重共計27.777公斤，當場以運輸毒品現行犯逮捕，並依涉嫌違反《毒品危害防制條例》移送桃檢偵辦。

航空警察局刑事警察大隊偵二隊隊長陳博全表示，符姓嫌疑人落網後辯稱，他前往加拿大遊玩並拜訪友人，該名友人拜託他幫忙帶2個上鎖的行李箱回香港，因該友人說內容物為食物及禮物，而且抵達香港後自然有人在機場跟向符男領取，但警方認為符男此說法明顯是為了脫罪的謊言。

陳博全指出，符男利用過境轉機企圖掩蓋實際出發地，以降低司法單位查緝風險，所幸及時查獲。符男訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。他也呼籲，運輸第二級毒品處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。