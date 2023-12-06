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影／男內褲藏毒16包！帶女友找旅館被逮 車上還搜出武士刀手指虎

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市日前有一對男女深夜開車在蘆洲區，鬼祟走走停停引起巡邏員警注意，攔檢時先在車內陸續搜出武士刀、手指虎、短鋁棒等刀械，又在35歲女乘客的背包找到毒品吸食器，最後發現33歲駕駛竟然把海洛因等16包毒品藏在內褲裡。

蘆洲派出所副所長忻厚成和警員陳覲于、林彣政，上個月23日凌晨1時許巡邏路過蘆洲區重陽一街，遇見1輛車頭鈑件撞壞沒修的轎車，在巷內走走停停，覺得可疑攔下盤查。

開車的黃姓男子聲稱準備帶女友投宿附近旅館，正在找停車場。警方請他們下車受檢，先在駕駛座門縫找到1把開山刀，後座椅子上的包包內更有2支短鋁棒、2個手指虎、1把小武士刀，接著在陳女的包包找到安非他命吸食器，便將2人帶回派出所。

員警對黃男搜身，從他內褲裡搜出海洛因7包（重5.18公克）、安非他命1包（重0.33公克）、卡西酮毒咖啡8包（重38.9公克）。警詢後將2人依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署偵辦。

警方在黃姓男子車上搜出開山刀、武士刀、手指虎等刀械，又在他的內褲裡搜出海洛因、安非他命、毒咖啡共16包。記者林昭彰／翻攝
警方在黃姓男子車上搜出開山刀、武士刀、手指虎等刀械，又在他的內褲裡搜出海洛因、安非他命、毒咖啡共16包。記者林昭彰／翻攝
警方在黃姓男子車上搜出開山刀、武士刀、手指虎等刀械，又在他的內褲裡搜出海洛因、安非他命、毒咖啡共16包。記者林昭彰／翻攝
警方在黃姓男子車上搜出開山刀、武士刀、手指虎等刀械，又在他的內褲裡搜出海洛因、安非他命、毒咖啡共16包。記者林昭彰／翻攝
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