港男轉機涉運毒洗出發地 航警攔截查獲大麻送辦
航空警察局今天表示，與台北關攜手破獲利用過境轉機洗出發地方式走私大麻案，在香港籍符姓男子托運行李中查獲大麻逾27公斤，移送桃園地檢察署偵辦並起訴。
航警局刑事警察大隊偵二隊隊長陳博全接受媒體聯訪表示，香港人民符男4月從溫哥華搭機過境桃園國際機場轉飛香港，轉機期間被航警發現托運行李影像可疑，會同關務署台北關開箱查驗，在行李內查獲第二級毒品大麻39袋，重27.777公斤，當場以運輸毒品現行犯逮捕，並依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。
陳博全說，符男在警方調查時辯稱，是在前往加拿大遊玩拜訪友人時，受友人之託帶回2個上鎖行李箱，內容則是食物及禮物，到香港後自然有朋友會前往機場領取，但明顯為脫罪之詞。
陳博全指出，這次查獲的大麻，是利用過境轉機企圖掩蓋實際出發地，以降低司法單位查緝風險，手法較為罕見，所幸被航警局及台北關及時查獲，符男在檢警調查後也由桃園地檢署提起公訴。
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