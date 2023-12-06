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向母借車代步卻拿來當運毒車 北市警攔檢查獲上百包毒品
台北市大安警分局上星期攔停一輛自小客車，26歲張姓男駕駛神情緊張，車內又瀰漫難聞氣味，警方徵得駕駛同意，在右前座置物箱搜出135包毒品果汁包、5顆大麻彈及9包愷他命，警方依毒品罪嫌移送法辦；張嫌借媽媽的車平時代步，被逮後除煩惱被移送法辦，更擔心不知道怎麼向媽媽解釋，借給兒子的代步車變運毒車。
警方指出，上星期新生南路派出所執行酒測路檢勤務，深夜攔停一輛自小客車，警方先是注意到駕駛沒有繫好安全帶，警方提醒後準備查證身分，這時張嫌神情緊張，車輛又往外散發一股使用過毒品的味道，相當難聞。
警方察覺有異，將張嫌引導到管制區，請他下車受檢查證身分，張嫌假意配合警方攔查，同意警方進入車內查看，但他與警方對談時眼神不斷飄移，談吐緊張，警方詢問車內什麼味道？張嫌還辯稱是媽媽放的芳香劑味道。
警方隨後在右前座置物箱內，查獲印有「藍色星座射手圖案」及「白色閃電圖案」的第三級毒品果汁包，共計135包，初步檢驗呈現卡西酮類陽性反應，另外有第二級毒品大麻煙彈5顆，與第三級毒品愷他命9包等。
自稱從事服務業的張嫌，過去有毒品、詐欺前科，他表示毒品向友人購買，但又交代不出友人來歷，他說買毒品都是要自用，但警方懷疑他深夜出門，應該是運毒給藥腳，全案依毒品罪嫌，移送台北地檢署偵辦，警方將向上溯源，追查同案共犯。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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