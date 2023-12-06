快訊

2024選戰已至少10起「違建案」 賴清德等綠營3案尚未處理

美系與日系OUTLET大車拚 誰能進一步搶食市場大餅？

2024侯康配如何複製「安哲秀現象」？趙少康：現在談太早

聽新聞
test
0:00 / 0:00

向母借車代步卻拿來當運毒車 北市警攔檢查獲上百包毒品

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市大安警分局上星期攔停一輛自小客車，26歲張姓男駕駛神情緊張，車內又瀰漫難聞氣味，警方徵得駕駛同意，在右前座置物箱搜出135包毒品果汁包、5顆大麻彈及9包愷他命，警方依毒品罪嫌移送法辦；張嫌借媽媽的車平時代步，被逮後除煩惱被移送法辦，更擔心不知道怎麼向媽媽解釋，借給兒子的代步車變運毒車。

警方指出，上星期新生南路派出所執行酒測路檢勤務，深夜攔停一輛自小客車，警方先是注意到駕駛沒有繫好安全帶，警方提醒後準備查證身分，這時張嫌神情緊張，車輛又往外散發一股使用過毒品的味道，相當難聞。

警方察覺有異，將張嫌引導到管制區，請他下車受檢查證身分，張嫌假意配合警方攔查，同意警方進入車內查看，但他與警方對談時眼神不斷飄移，談吐緊張，警方詢問車內什麼味道？張嫌還辯稱是媽媽放的芳香劑味道。

警方隨後在右前座置物箱內，查獲印有「藍色星座射手圖案」及「白色閃電圖案」的第三級毒品果汁包，共計135包，初步檢驗呈現卡西酮類陽性反應，另外有第二級毒品大麻煙彈5顆，與第三級毒品愷他命9包等。

自稱從事服務業的張嫌，過去有毒品、詐欺前科，他表示毒品向友人購買，但又交代不出友人來歷，他說買毒品都是要自用，但警方懷疑他深夜出門，應該是運毒給藥腳，全案依毒品罪嫌，移送台北地檢署偵辦，警方將向上溯源，追查同案共犯。

台北市新生南路派出所攔停車輛檢查，查獲張姓駕駛車內藏有毒品果汁包135包、大麻煙彈5顆、 愷他命9包。記者廖炳棋/翻攝
台北市新生南路派出所攔停車輛檢查，查獲張姓駕駛車內藏有毒品果汁包135包、大麻煙彈5顆、 愷他命9包。記者廖炳棋/翻攝
台北市新生南路派出所攔停車輛檢查，查獲張姓駕駛車內藏有毒品果汁包135包、大麻煙彈5顆、 愷他命9包。記者廖炳棋/翻攝
台北市新生南路派出所攔停車輛檢查，查獲張姓駕駛車內藏有毒品果汁包135包、大麻煙彈5顆、 愷他命9包。記者廖炳棋/翻攝
台北市新生南路派出所攔停車輛檢查，查獲張姓駕駛車內藏有毒品果汁包135包、大麻煙彈5顆、 愷他命9包。記者廖炳棋/翻攝
台北市新生南路派出所攔停車輛檢查，查獲張姓駕駛車內藏有毒品果汁包135包、大麻煙彈5顆、 愷他命9包。記者廖炳棋/翻攝
台北市新生南路派出所攔停車輛檢查，查獲張姓駕駛車內藏有毒品果汁包135包、大麻煙彈5顆、 愷他命9包。記者廖炳棋/翻攝
台北市新生南路派出所攔停車輛檢查，查獲張姓駕駛車內藏有毒品果汁包135包、大麻煙彈5顆、 愷他命9包。記者廖炳棋/翻攝
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品

延伸閱讀

調查局盜賣毒品案 監院彈劾三官員

高雄男偷機車1小時被捕 原來是為了趕止毒癮

英雄聯盟前世界冠軍Toyz毒品案 二審上訴駁回

電競協會出包教長潘文忠批不適當 體育署研議砍補助當懲處

相關新聞

統神酸「販毒狗」氣砸冠軍戒 Toyz「麻」煩今判4年2月

網紅Toyz劉偉健涉賣大麻菸彈案，去年底一審被判刑4年2月，劉前天擔任「2023星光電競大賞」頒獎嘉賓，被領獎「統神」張...

泰山惡火吞31棟廠房殘火不斷 怪手開挖灰燼射水灌救

新北市泰山區中港西路昨天上午一場惡火吞噬31棟鐵皮廠房，造成1人頸部被火燒傷。火勢雖於5小時撲滅但現場零星殘火不斷，新北...

運毒新手法 空運椰子油來台 裝的竟是液態甲基安非他命

呂姓男子與馬來西亞毒品賣家共謀，涉嫌把液態甲基安非他命裝入玻璃瓶，偽裝成3箱「椰子油」空運來台，再分別聯絡何女、張女、李...

影／男內褲藏毒16包！帶女友找旅館被逮 車上還搜出武士刀手指虎

新北市日前有一對男女深夜開車在蘆洲區，鬼祟走走停停引起巡邏員警注意，攔檢時先在車內陸續搜出武士刀、手指虎、短鋁棒等刀械，...

影／Toyz劉偉健販毒拿感謝狀求緩刑沒用 法院：500顆情節不輕

網紅Toyz劉偉健涉賣大麻菸彈案，去年底一審被判刑4年2月，劉前天擔任「2023星光電競大賞」頒獎嘉賓，被領獎「統神」張...

長腿妹缺錢買毒！深夜揪男友出門做壞事 偷冷氣機遭逮

新北市29歲楊女及33歲鄒男情侶檔因缺錢買毒，日前深夜時找31歲康姓男子開車至土城區2間冷氣維修店家，將店家擺放在店外的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。