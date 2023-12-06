高雄男偷機車1小時被捕 原來是為了趕止毒癮

高雄蔡姓男子發現他人機車沒拔走鑰匙，涉嫌偷走機車離去，警方據報，查出他的身分，追去他住處，不僅查獲失竊機車，另在他的背包搜出毒品，他才說出偷車的原因。

據了解，蔡姓男子（62歲）12月4日中午在高雄市三民區吉林街，發現夏姓男子（46歲）沒拔走機車鑰匙，便涉嫌偷走機車，回三民區九如一路住處。

高雄市警三民一分局十全路派出所據報，發現調閱相關路口監視器，發現蔡姓男子涉案，案發1小時後，立即在九如一路蔡男住處查獲蔡。