高雄男偷機車1小時被捕 原來是為了趕止毒癮
高雄蔡姓男子發現他人機車沒拔走鑰匙，涉嫌偷走機車離去，警方據報，查出他的身分，追去他住處，不僅查獲失竊機車，另在他的背包搜出毒品，他才說出偷車的原因。
據了解，蔡姓男子（62歲）12月4日中午在高雄市三民區吉林街，發現夏姓男子（46歲）沒拔走機車鑰匙，便涉嫌偷走機車，回三民區九如一路住處。
高雄市警三民一分局十全路派出所據報，發現調閱相關路口監視器，發現蔡姓男子涉案，案發1小時後，立即在九如一路蔡男住處查獲蔡。
蔡承認偷走機車，還交出背包內的安非他命和海洛因2包，稱他毒癮發作，趕著回家「拿東西」，「只是借騎一下」，沒想到警察就找上門。全案由警方依違反毒品危害防制條例、竊盜罪嫌移送法辦。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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