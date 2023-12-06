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高雄男偷機車1小時被捕 原來是為了趕止毒癮

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄蔡姓男子發現他人機車沒拔走鑰匙，涉嫌偷走機車離去，警方據報，查出他的身分，追去他住處，不僅查獲失竊機車，另在他的背包搜出毒品，他才說出偷車的原因。

據了解，蔡姓男子（62歲）12月4日中午在高雄市三民區吉林街，發現夏姓男子（46歲）沒拔走機車鑰匙，便涉嫌偷走機車，回三民區九如一路住處。

高雄市警三民一分局十全路派出所據報，發現調閱相關路口監視器，發現蔡姓男子涉案，案發1小時後，立即在九如一路蔡男住處查獲蔡。

蔡承認偷走機車，還交出背包內的安非他命和海洛因2包，稱他毒癮發作，趕著回家「拿東西」，「只是借騎一下」，沒想到警察就找上門。全案由警方依違反毒品危害防制條例、竊盜罪嫌移送法辦。

蔡姓男子（右）涉嫌偷機車，1小時後被捕，警方查出原來他疑毒癮發作，趕著回家拿毒品。記者林保光／翻攝
蔡姓男子（右）涉嫌偷機車，1小時後被捕，警方查出原來他疑毒癮發作，趕著回家拿毒品。記者林保光／翻攝
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毒品 高雄市

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