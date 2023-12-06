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英雄聯盟前世界冠軍Toyz毒品案 二審上訴駁回

中央社／ 台中6日電

曾為電玩遊戲英雄聯盟職業競技選手、並拿下世界冠軍的Toyz劉偉健）被控在網路販毒遭檢方起訴，一審判處4年2月徒刑，二審今天宣判上訴駁回。

台中高分院今天上午宣判，劉偉健未到庭聽判，委任律師也未到場。審判長宣判，劉偉健涉犯毒品危害防制條例，二審上訴駁回 ，全案可上訴。

劉偉健被指控自民國109年11月間與友人賴姓、楊姓男子共組毒品集團，於109年12月間向方姓、江姓男子等人，以新台幣60萬元價格，購買含有第2級毒品四氫大麻酚的大麻菸彈500顆。

劉偉健接著涉指使賴男尋找合作販毒下線，陸續透過下線施姓、劉姓、李姓等男子販賣200顆大麻菸彈，並約定以售價25%至50%的比例分潤，李男另透過手機通訊軟體Telegram在社群上，以每顆大麻菸彈4500元至7000元不等價格，刊登販賣大麻菸彈訊息。

彰化縣警察局刑警大隊於110年8月9日佯裝購毒者以16萬5000元的價格欲購買154顆大麻菸彈，李男等人被警方在台中市當場查獲偵辦，並扣得大麻菸彈154顆等證物。台中地檢署偵辦後，依違毒品等罪嫌，起訴劉偉健等8人。

劉偉健網路暱稱Toyz，為知名電玩遊戲英雄聯盟玩家，曾為英雄聯盟職業競技選手，並拿下英雄聯盟2012年第2季世界大賽冠軍，從事網路遊戲直播工作。

劉偉健4日出席第4屆星光電競大賞，頒發娛樂效果獎時，獲獎者「亞洲統神」張嘉航在台上開嗆劉是「販毒狗」後走人。昨晚劉偉健開直播道歉，並拿出世界冠軍戒指，敲碎戒指後宣布退出電競圈。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

統神 Toyz 劉偉健

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