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影／彰化「大哥」瓜農涉販毒 台中警收網抓人送辦
彰化縣賴姓男子綽號「大哥」，平時種植、販售西瓜，今年間遭台中市刑大掌握，涉嫌販售毒品，經警方蒐證發現，賴利用其西瓜銷售地點，與下游藥腳交易，以躲避檢警查緝，檢警今年5月間持搜索票抓人，查扣涉案安非他命、大麻等贓證物，彰化地檢署近日偵結，將賴依毒品罪起訴。
台中市刑大偵二隊調查，賴姓男子（48歲）綽號「大哥」，在彰化縣田尾鄉種植、販售西瓜，因染上毒品，開銷日益增加，因入不敷出，開始販售毒品，全案經報請彰化地檢署檢察官指揮後，展開蒐證，發現賴利用其西瓜銷售據點，與下游藥腳交易，佯裝是西瓜買賣。
專案小組經蒐證完備，在今年5月間持搜索票收網，當場查獲海洛因（重0.57公克）、安非他命8包（重85.55公克)、大麻1包（重2.18公克）、電子磅秤1台、安非他命吸食器1組、行動電話1支等贓證物；全案詢畢依毒品危害防制條例罪嫌，移送彰化地方檢察署偵辦，檢方訊問後，命賴以5萬元交保，全案近日偵結起訴。
台中市刑大呼籲，毒品為萬惡之源，全民公敵，切莫以身試法，警方為遏止毒品危害，也將全力聚焦打擊上游製、販、運毒品等犯罪行為，維護無毒的優質治安環境。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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