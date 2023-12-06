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長腿妹缺錢買毒！深夜揪男友出門做壞事 偷冷氣機遭逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市29歲楊女及33歲鄒男情侶檔因缺錢買毒，日前深夜時找31歲康姓男子開車至土城區2間冷氣維修店家，將店家擺放在店外的冷氣偷走變賣。土城警方獲報調閱監視器掌握涉案車輛，不料3嫌食髓知味返回同一地點要繼續行竊時被警方攔下逮捕，起出冷氣機及K他命、FM2，詢後依竊盜、毒品及公共危險罪嫌送辦。

據了解，土城警方分別接獲2名被害人報案表示，他們在中央路三段及永安街經營冷氣維修行，日前放在店門口待維修的冷氣機遭人竊取。警方獲報調閱監視器，發現1名穿著性感熱酷的年輕女子與2名男子趁著深夜開車前來，將冷氣機搬上車後就揚長而去。

警方發現這2起竊案都是這3人組竊嫌所為，立即依據車號以車追人，上月25日凌晨12時許警方發現該輛車又來到中央路三段這間冷氣維修行，警方立即呼叫線上警網攔截圍捕，順利在中央路與大安路口將車攔下，並在後車廂起獲偷來的冷氣機，車內還發現K他命、FM2等毒品，當場將29歲楊女、33歲鄒男及31歲康男逮捕。

楊女等3人被逮時一臉驚訝，完全不知道為何會被警方發現，警詢時3人供稱因缺錢買毒才會偷冷氣機變賣，警方詢後將3人依竊盜、毒品、公共危險罪嫌送辦。

楊女獨自將冷氣機抬起。記者黃子騰／翻攝
楊女獨自將冷氣機抬起。記者黃子騰／翻攝
警方在路上將涉案車輛攔下。記者黃子騰／翻攝
警方在路上將涉案車輛攔下。記者黃子騰／翻攝
警方喝令鄒男及康男下車。記者黃子騰／翻攝
警方喝令鄒男及康男下車。記者黃子騰／翻攝
楊女與鄒姓男友及康男一起搬冷氣。記者黃子騰／翻攝
楊女與鄒姓男友及康男一起搬冷氣。記者黃子騰／翻攝

冷氣 毒品

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