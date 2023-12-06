運毒新手法 空運椰子油來台 裝的竟是液態甲基安非他命

呂姓男子與馬來西亞毒品賣家共謀，涉嫌把液態甲基安非他命裝入玻璃瓶，偽裝成3箱「椰子油」空運來台，再分別聯絡何女、張女、李男和劉男收貨。關務人員查驗發現「椰子油」有問題，通報基隆地檢署指揮偵辦。呂男等5人先後落網後，全案依違反毒品危害防制條例、懲治走私條例罪嫌和涉犯偽文書罪嫌起訴。

檢方起訴指出，呂男先與馬來西亞不詳賣家聯絡，計畫利用椰子油玻璃瓶內装液態甲基安非他命，假冒椰子油空運快捷寄送來台。今年9月30日分以不知情的吳姓、林姓、彭姓人士名義，自馬來西亞運輸3箱、每箱10瓶，毛重共28公斤55公克椰子油，經由桃園機場私運來台。

財政部關務署台北關查驗人員查驗進口貨物時，儀器掃瞄發現內容物成分有異狀，10月2日在國際物流公司查扣這批貨品，並通報基隆地檢署，指揮調查局基隆市調查站、基隆警二分局組成專案小組偵辦。

這批貨物從馬國啟運前一天就先行報關，送貨聯絡電話都是呂男接聽。呂再通知物流人員送貨地點，並以數萬元到數千元不等報酬，聯絡何女、張女、李男和劉男出面收貨。

以吳女名義為收貨人的1箱「椰子油」，物流公司聯絡送貨地點時，呂男透過電話兩度通知更改地址，最後送到基隆市七堵區何女和張女租住處。 10月4日下午1點多，呂男和何女授意張女出面偽造簽名吳女姓名收貨，隨即被埋伏的調查局人員當場逮捕，在附近車內監控的呂男與何女急忙駕車逃逸，何女不久後被拘提到案。

以林男名義輸運來台的「椰子油」，呂男聯絡李男準備收貨，李在10月1日聯絡劉男收貨，劉隔天請不知情的陳姓同事代收。陳後來只回覆劉包裹已到，陳直到10月14日才去取貨，已被退回未收到。

以彭男名義輸運來台的「椰子油」，呂男接獲通知並未出面取貨。見劉男和李男先後被辦案人員拘提，得知涉案情節曝光，出面投案。