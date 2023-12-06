判坐牢20年 毒販被噴辣椒水忍痛逃

販毒要犯郭姓男子被優勢警力制伏在地。記者古和純／翻攝 四十四歲郭姓男子販毒被判刑廿年六月定讞，他逃亡二年多，二日晚間騎機車行經高雄市區看見警察心虛閃躲，被員警追到死巷，郭棄車與警搏鬥二百公尺，被噴辣椒水也不屈服，最後是大批警力趕到才制伏，解送歸案執行。

高雄市警三民二分局二○一八年監聽劉姓、王姓兩名毒犯，意外發現綽號「杉哥」郭姓男子是上游毒販，查出郭男至少七次販毒事證；郭到案矢口否認，辯護人指出，其他犯嫌是為求脫罪減刑，才亂咬郭男，不過劉、王堅稱兩人僅為中間人，並向郭索討介紹費。

檢方依多位證人所述錄音暗語，比對交易數量、種類及金額，補強情節與情境後，認定劉、王曾向郭購毒販賣，依毒品罪嫌起訴。

法院審理時郭仍否認，合議庭認為郭男販毒對象特定，金額不高也非大盤賣家，但態度不佳，二○一九年判刑廿年六月，隔年三審定讞，郭男不想被關，於是開始逃亡。

二日晚間十時許，郭騎機車行經赤崁南路巷口，看到員警巡邏，加速駛離引起警方注意，郭男一路逃往死巷，棄車逃逸，員警追上前抓人，郭頑強抵抗，員警一路追了二百公尺，過程中曾噴辣椒水，郭忍住劇痛還是死命狂奔，最後在優勢警力下束手就擒。