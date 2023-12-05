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台中警官開「銀行阻詐學分班」 千名行員破記錄同步線上上課

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局執行「警銀聯阻防詐」計畫，今年已攔阻破千件詐騙案，台中市刑大經濟組警官邱文俊，從今年9月開始，陸續到17家金融機構，開設「阻詐學分班」，與行員分享反詐資訊，其中在今年11月間，邱受台中商銀之邀，替全台85家分行、上千名行員同步上課，邱直說「真的是破了上課人數最多的紀錄」。

台中市刑大經濟組表示，因為詐騙案件猖獗，組內警官邱文俊會針對高發詐騙案件進行分析、歸納出多項遭詐情形及特徵，從9月起，陸續在台中市各家金融機構，傳授攔阻密技，每次課程在30分鐘至1小時不等，迄今已受邀前往17家金融機構台中地區分行講課。

市刑大經濟組說，今年11月15日，邱文俊還受台中商銀邀請，利用晨會時段架設全國網路視訊授課，同時段全國共有85間分行，超過1000名行員在線聽講，也破了邱上課最多學生的紀錄。

經濟組警官邱文俊說，今年授課時，有行員提到，有一名女客戶明明是遭投資詐騙，但為了取信行員，還找來婆婆串通理由，一起說謊騙行員，實在讓人無奈，但幸好行員仍有通報警方到場，才沒讓歹徒得逞；另外，今年授課期間，也遇到久違、在銀行任職的大學學長，雖然身在不同職場，但都一樣為阻詐而努力。

台中市刑大經濟組統計，今年1月至11月已攔阻1358件，攔阻金額達9億餘元，提醒市民，前往金融機構辦理各項業務遇行員關懷提問，請給予鼓勵及支持，多一層行員的保護，更能有效打擊詐欺犯罪。

台中市刑大經濟組警官邱文俊今年9月起，陸續與轄內的銀行行員分享阻詐資訊，曾利用線上方式，同時替台中商銀破千名行員授課。圖／台中市刑大提供
台中市刑大經濟組警官邱文俊今年9月起，陸續與轄內的銀行行員分享阻詐資訊，曾利用線上方式，同時替台中商銀破千名行員授課。圖／台中市刑大提供
台中市刑大經濟組警官邱文俊（左）今年9月起，陸續與轄內的銀行行員分享阻詐資訊，曾利用線上方式，同時替台中商銀破千名行員授課。圖／台中市刑大提供
台中市刑大經濟組警官邱文俊（左）今年9月起，陸續與轄內的銀行行員分享阻詐資訊，曾利用線上方式，同時替台中商銀破千名行員授課。圖／台中市刑大提供
台中市刑大經濟組警官邱文俊今年9月起，陸續與轄內的銀行行員分享阻詐資訊，曾利用線上方式，同時替台中商銀破千名行員授課。圖／台中市刑大提供
台中市刑大經濟組警官邱文俊今年9月起，陸續與轄內的銀行行員分享阻詐資訊，曾利用線上方式，同時替台中商銀破千名行員授課。圖／台中市刑大提供

台中市 詐騙 警察

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