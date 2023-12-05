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警監聽毒蟲意外聽出端倪 「暗語洩底」抽絲剝繭找出他

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄警方陳報法院執行通訊監察時，意外監聽到他案上游毒販（示意圖）。本報資料照
高雄警方陳報法院執行通訊監察時，意外監聽到他案上游毒販（示意圖）。本報資料照

高雄三民二分局2018年因案監聽劉姓、王姓兩毒販時，意外發現上游毒販44歲郭姓男子，並查出郭男至少7次販毒事證，檢方依毒品罪將郭偵結起訴。2019年4月，法院一審將他判刑20年6月，隔年三審定讞，怎料，郭男不甘被關逾20年上演大逃亡，上周六他因心虛見警就逃，在梓官區終於落網。

判決指出，郭男當年並非檢警主要查辦對象，但他案幾度監聽過程，郭男短時間通訊，卻是重要關係人。「你能找杉哥嗎？」、「小童介紹費，你另外給我嗎？」、「我有帶一個朋友」監聽音檔中，郭男有8次意外暴露自身就是海洛因主要供給人，而其中7次販毒明確，合議庭依此判定罪行。

不過，當年本案偵查、審理時，原檢警偵辦的主要對象劉、王二人均坦承不諱，僅郭男矢口否認犯行；郭辯護人直指，其餘相關犯嫌皆為求脫罪減刑，才一口亂咬郭男犯行，不過，劉、王辯護人堅稱，兩人僅為中間人，並向郭索討介紹費。

另有證人一一解釋監聽錄音內容，供稱「我去你那邊喝茶」，意指要向郭男面交買海洛因，而「我帶一個朋友」，意指要買3000元海洛因，而「一個人」是指一包1500元的暗語，帶一個朋友，就是要多買一包分裝，共3000元。

檢警依多位證人所述錄音暗語，分析比對交易數量、種類及金額，補強購毒情節與情境，認定劉、王曾向郭購毒販賣，非法圖利事證明確。

合議庭審酌，郭男販毒對象特定，金額不高並非大盤賣家，但郭否認犯行態度不佳，考量販毒次數、實際所得及數量，一審法院最終以「多數犯罪責任遞減原則」量刑定罪，判郭20年6月徒刑，並經三審定讞。

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