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積欠30萬賭債不還遭債主痛毆 新北男車上藏毒下場慘了

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市23歲閻姓男子積欠22歲蔡男30萬元債務，蔡男催討多次但閻男都未歸還，蔡男昨天凌晨約閻男在永和區中正橋堤外談判並找來5名友人到場，閻男則與劉姓、賴姓友人赴約。雙方見面後一言不合，蔡男等人竟持狼牙棒、開山刀痛毆閻男等人。永和警獲報到場將雙方壓制，並起出改造手槍及毒品，詢後依法送辦。

據了解，23歲閻姓男子因簽賭失利欠了蔡姓男子30萬元賭債，蔡男多次催討但閻男都未歸還，蔡男認為閻男沒有還款誠意，昨天凌晨約閻男於永和區中正橋堤外談判，蔡男還找來5名友人分乘2輛車到場助陣，閻男則與22歲劉姓、賴姓友人一同到場。

雙方見面後談及還款問題，閻男表示手頭緊還不出來，希望能再給他一點時間。蔡男聽聞後則認為閻男刻意拖延不還，立即與另外5名男子持球棒、狼牙棒痛毆閻男3人，閻男等人寡不敵眾慘遭毆打，目擊民眾發現後立即報警。

永和警方獲報派遣線上快打警力到場，蔡男等人見警方出現慌亂中欲逃逸，但因不熟悉地形只得棄車徒步逃離，警方到場後在蔡男等人車上發現改造手槍，另外在閻男車上查獲K他命毒品，經擴大調閱監視器畫面後於5小時內將動手蔡男1方6人拘提到案。詢後將蔡男等6人依傷害、聚眾鬥毆、槍砲罪嫌送辦。另外閻男1方3人則依毒品罪嫌送辦，後續將深入追查槍毒來源。

永和分局長李崇偉表示，警方已將堤外列為深夜巡邏守望重點，對於街頭暴力絕對嚴查嚴辦，不容挑戰公權力，並將全力肅槍掃毒，壓制不法分子氣焰，以維護市民安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方起獲棍棒、狼牙棒、開山刀等凶器。記者黃子騰／翻攝
警方起獲棍棒、狼牙棒、開山刀等凶器。記者黃子騰／翻攝
警方起出改造手槍及子彈。記者黃子騰／翻攝
警方起出改造手槍及子彈。記者黃子騰／翻攝
警方到場壓制在場人員。記者黃子騰／翻攝
警方到場壓制在場人員。記者黃子騰／翻攝
警方將蔡男、閻男等人送辦。記者黃子騰／翻攝
警方將蔡男、閻男等人送辦。記者黃子騰／翻攝

永和 毒品

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