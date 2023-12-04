高雄男騎機車邊彈菸蒂 遭警攔查嚇出冷汗原來事有蹊蹺

楊姓男子前晚騎機車在高雄市鳳山區一處路口停等紅燈，掏菸抽還彈菸蒂，殊不知員警就在後方；警方攔查，楊神色慌張，聲稱自己未帶違禁物，但額頭卻冒出汗滴，還不斷跳針否認自己吸毒，結果警方在他背袋中查獲4包毒咖啡包及1小包安毒，百口莫辯。

鳳山警分局鳳崗派出所員警前晚8時許巡經鳳山區中山路與五甲一路口，見前方停等紅燈的楊姓男子（29歲）自顧自抽菸還彈菸蒂，於是趨前示意靠邊停受檢。

警方問楊「有沒有帶證件，你眼色不好，我們在你後面還彈菸蒂？」警方問有無帶違禁品，自己拿出來就好了，楊卻不斷跳針「我沒有，我真的沒在用」，但頭頂卻冒出汗滴。

楊主動打開背包讓警方檢視，眼尖警方發現袋裡有白色粉末，問「這K他命，這咖啡包」，楊百口莫辯，坦承持毒；警詢後，被依違反妨害毒品防制條例罪移送偵辦。

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