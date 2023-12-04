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台灣男性金邊街頭身亡 警方懷疑飲彈自盡

中央社／ 金邊4日綜合外電報導

「柬中時報」今天報導，一名台灣男子街頭中彈身亡，警方懷疑死者是飲彈自盡。

柬中時報引述警方報告指出，死者為來自台灣的55歲張姓男子。

警方指出，死者昨天下午被人發現陳屍首都金邊（Phnom Penh）一處小巷。

一名目擊者告訴警方說，事發前，她看到死者穿著牛仔短褲、T恤和拖鞋走在路上，死者走至事發地點時突然傳來槍響，她於是報警處理。

警方指出，死者頭部有子彈擊中痕跡。

警方在案發現場找到一把手槍和多枚子彈，懷疑死者可能是開槍自殺。儘管如此，警方仍將持續調查案情。

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一名台灣男子在金邊街頭中彈身亡。 圖／Ingimage
一名台灣男子在金邊街頭中彈身亡。 圖／Ingimage

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