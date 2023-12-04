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影／禮儀社員工擁8槍百彈 刑事局阻罕見「名片槍」入市

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市朱姓男子從事禮儀社工作，但涉嫌改造槍支，刑事局掌握情資後，今年10月間前往大雅區搜索，查獲8把改造槍支、106發子彈，黑市價格超過40萬元；經查，朱辯稱「改槍好玩」，槍支分放在住處、租用置物櫃，有兩把是槍身短小的「名片槍」，易於攜帶，檢方命朱10萬交保，追查有無流入市面。

刑事局中部打擊犯罪中心五隊近月接獲情資，擔任禮儀社員工的朱姓男子（28歲）涉嫌改造、持有槍支，全案追查後，在今年10月31日收網，前往朱的住處、市區租賃置物櫃搜索。

中打五隊在搜索過程，查獲涉案的改造槍支8把、霰彈槍子彈23顆、子彈83顆、另查扣模擬槍1枝、改造手槍半成品2枝，槍管、撞針及電鑽等改造工具1批等證物。

警方調查，朱男改造的槍支廠牌遍及國內外，其中包含奧地利GLOCK、德國WALTHER、巴西Taurus等都是知名的手槍生產商，堪稱「小型軍火庫」。

另查獲FARSAN改造槍枝，則是仿柯特25（俗稱掌心雷），與另一款墨西哥製的名片型手槍都具有短小易於隱蔽攜帶的特性，市面上相當罕見。

朱男落網後辯稱，改造槍支來源是從網路購買，改槍目的是為「好玩」，不過辦案人員存疑，因總統、立委大選將至，刑事局將擴大追查，有無類似的不法槍支流入市面，以免干擾選情，全案警詢後依槍砲罪移送台中地檢署後，檢方命朱以10萬元交保。

刑事局為防止黑道幫派不法分子持槍犯案、遏止黑幫氣焰，有效降低人民生命財產危害，秉持「阻絕黑槍絕不手軟」、「全面清查、澈底掃蕩」的原則，持續追溯槍枝來源。

警方呼籲民眾，依槍砲彈藥刀械管制條例規定，改造及持有改造槍械提高刑責為5年以上，併科現金幣1000萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。若發現可疑人、事、物，請勇於向警方檢舉，警民共同打擊槍枝犯罪，以有效淨化社會治安。

台中市朱姓禮儀社員工涉嫌擁有8把改造槍、百發子彈，刑事局中打五隊近日收網，其中有罕見名片槍。記者陳宏睿／翻攝
台中市朱姓禮儀社員工涉嫌擁有8把改造槍、百發子彈，刑事局中打五隊近日收網，其中有罕見名片槍。記者陳宏睿／翻攝
台中市朱姓禮儀社員工涉嫌擁有8把改造槍、百發子彈，刑事局中打五隊近日收網，查扣涉案槍支。記者陳宏睿／翻攝
台中市朱姓禮儀社員工涉嫌擁有8把改造槍、百發子彈，刑事局中打五隊近日收網，查扣涉案槍支。記者陳宏睿／翻攝
台中市朱姓禮儀社員工涉嫌擁有8把改造槍、百發子彈，刑事局中打五隊近日收網，查扣涉案槍支。記者陳宏睿／翻攝
台中市朱姓禮儀社員工涉嫌擁有8把改造槍、百發子彈，刑事局中打五隊近日收網，查扣涉案槍支。記者陳宏睿／翻攝
台中市朱姓禮儀社員工涉嫌擁有8把改造槍、百發子彈，刑事局中打五隊近日收網，查扣涉案槍支。記者陳宏睿／翻攝
台中市朱姓禮儀社員工涉嫌擁有8把改造槍、百發子彈，刑事局中打五隊近日收網，查扣涉案槍支。記者陳宏睿／翻攝
台中市朱姓禮儀社員工涉嫌擁有8把改造槍、百發子彈，刑事局中打五隊近日收網，查扣涉案槍支。記者陳宏睿／翻攝
台中市朱姓禮儀社員工涉嫌擁有8把改造槍、百發子彈，刑事局中打五隊近日收網，查扣涉案槍支。記者陳宏睿／翻攝

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