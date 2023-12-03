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台南將軍爆頭槍擊命案起獲槍彈 刑大副大隊長開車撞倒主嫌建功

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台南將軍爆頭槍擊命案起獲槍彈 刑大副大隊長開車撞倒主嫌建功

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南將軍區將軍里某三合院本月1日晚間8點多傳出槍擊案，43歲黃男臉部中彈身亡，警方連日來偵辦鎖定在逃3嫌，今上午在學甲區陸續逮捕莊姓槍手等3嫌及涉嫌寄藏槍彈陳男，共起出改造槍枝及20顆子彈，過程中南市刑大副大隊長葉景星眼尖發現騎機車莊嫌，順勢開車撞倒建功，讓莊俯首就範。

這起槍擊案發生在偏僻鄉下，警方調查發現起因鄭女、凃男間感情糾紛，36歲鄭女3名同事為「搶出頭」，與在場的凃男等人爆發衝突，其中一名莊男突掏槍射1槍射擊，無辜的黃男遭射中後倒地不起，眾人鳥獸散。

警方漏夜追查，帶回10人釐清案情，但開槍的莊男及2名均姓謝的男子等3人搭白牌車逃逸，案發後地方議論紛紛，警方連日來投入偵辦。

學甲警分局與南市刑大組成專案小組追查，警方以車追人，根據路口監視器及車辨系統，掌握莊嫌3人騎乘2輛機車活動地點在學甲、下營、鹽水交界處，警方鎖定縮小追查範圍，且發現3人擔心警方追查，手機均已丟棄。

警方昨天埋伏一整天，不見3嫌蹤影，今早路口監視器掌握9點多3嫌騎乘的兩輛機車均在學甲豐和里活動中心附近出入，大批幹員前往包抄，上午11點多，先發現分別57歲及47歲謝男（均姓謝）騎機車雙載，警方循線在學甲豐和里活動中心附近空屋逮捕2人，隨後中午12點20分許，市刑大副大隊長葉景星發現主嫌莊男騎機車經過，葉景星把握機會開車擦撞撞倒莊男，在旁幹員順勢一起逮捕，3人全部落網，警方掌握莊案發後，將犯案改造槍枝及子彈寄藏學甲陳姓友人家中，隨後又循線逮捕陳男。

台南將軍本月1日發生1死槍擊案，警方逮捕在逃莊姓主嫌（第一排中）等3人及寄藏槍彈的陳男共4人，全案宣布破案。台南記者謝進盛／攝影
台南將軍本月1日發生1死槍擊案，警方逮捕在逃莊姓主嫌（第一排中）等3人及寄藏槍彈的陳男共4人，全案宣布破案。台南記者謝進盛／攝影
學甲警分局長劉全福說明破案經過。記者謝進盛／攝影
學甲警分局長劉全福說明破案經過。記者謝進盛／攝影
台南將軍本月1日發生1死槍擊案，警方逮捕在逃莊姓主嫌（第一排中）等3人及寄藏槍彈的陳男共4人，全案宣布破案。記者謝進盛／攝影
台南將軍本月1日發生1死槍擊案，警方逮捕在逃莊姓主嫌（第一排中）等3人及寄藏槍彈的陳男共4人，全案宣布破案。記者謝進盛／攝影
台南將軍本月1日發生1死槍擊案，警方逮捕在逃莊姓主嫌（第一排中）等3人及寄藏槍彈的陳男共4人，全案宣布破案。台南記者謝進盛／攝影
台南將軍本月1日發生1死槍擊案，警方逮捕在逃莊姓主嫌（第一排中）等3人及寄藏槍彈的陳男共4人，全案宣布破案。台南記者謝進盛／攝影
南市刑大副大隊長眼尖發現主嫌騎機車順勢撞到逮捕建功。記者謝進盛／攝影
南市刑大副大隊長眼尖發現主嫌騎機車順勢撞到逮捕建功。記者謝進盛／攝影

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