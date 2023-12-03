化身夜市雞肉捲攤老闆5年 南警眼尖逮毒品通緝犯
台南35歲蔡姓男子，2018年因涉毒品案遭法院判刑，卻未如期到案通緝，四處藏匿行蹤，斷絕之前所有聯繫方式。日前永康警分局員警休假到東區某夜市消費，眼尖認出蔡男擺攤賣雞肉捲，當場將他逮捕。
據了解，蔡男因年幼孩子而不願入監服刑，選擇逃避刑責。這5年四處躲藏，斷絕之前所有友人的聯繫，更在夜市擺攤賣起雞肉捲，養家餬口。
永康謝姓員警休假時到東區夜市消費，經過蔡男攤位時，發現賣雞肉捲老闆長相特徵與通緝資料上的長相相仿，隨即上前一開口喊出姓名，蔡男立即有反應，無奈只能認栽。
警方訊後依違反毒品危害防制條例通緝移送地檢偵辦，永康警分局長甘炎民對員警不畏艱辛追緝，伸張正義的積極態度深表肯定。
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