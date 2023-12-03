快訊

黑龍江、內蒙古、新疆、北京都出現極光 大陸連發「地磁暴」預警

網紅營養師Ricky遭前女友控訴搞「一夜情」劈腿　曬遭施暴暈倒照片

16歲無照少年金門大橋無照開車 弱勢六旬女騎士被撞不治

化身夜市雞肉捲攤老闆5年 南警眼尖逮毒品通緝犯

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導

台南35歲蔡姓男子，2018年因涉毒品案遭法院判刑，卻未如期到案通緝，四處藏匿行蹤，斷絕之前所有聯繫方式。日前永康警分局員警休假到東區某夜市消費，眼尖認出蔡男擺攤賣雞肉捲，當場將他逮捕。

據了解，蔡男因年幼孩子而不願入監服刑，選擇逃避刑責。這5年四處躲藏，斷絕之前所有友人的聯繫，更在夜市擺攤賣起雞肉捲，養家餬口。

永康謝姓員警休假時到東區夜市消費，經過蔡男攤位時，發現賣雞肉捲老闆長相特徵與通緝資料上的長相相仿，隨即上前一開口喊出姓名，蔡男立即有反應，無奈只能認栽。

警方訊後依違反毒品危害防制條例通緝移送地檢偵辦，永康警分局長甘炎民對員警不畏艱辛追緝，伸張正義的積極態度深表肯定。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

躲藏5年的蔡男在夜市賣雞肉捲餬口，日前仍被正值休假的員警眼尖發現逮捕。記者李文德／攝影
躲藏5年的蔡男在夜市賣雞肉捲餬口，日前仍被正值休假的員警眼尖發現逮捕。記者李文德／攝影
躲藏5年的蔡男在夜市賣雞肉捲餬口，日前仍被正值休假的員警眼尖發現逮捕。記者李文德／攝影
躲藏5年的蔡男在夜市賣雞肉捲餬口，日前仍被正值休假的員警眼尖發現逮捕。記者李文德／攝影

通緝 夜市 毒品

延伸閱讀

人設尚未解除！瑪格羅比繼續化身芭比跑透透　這天驚變「魁武芭比」嚇壞眾人

打詐反守為攻 台南警推出自創識詐36計繪本教戰手冊

詐騙花招多 警製作「36計走為上策」繪本教你見招拆招

冷氣機大盜遮車牌行竊多年不改 南警追兩月查獲送檢聲押

相關新聞

台南將軍三合院槍擊案破案 3嫌皆落網

台南市將軍區本月1日晚間傳出槍擊案，黃男頭部中彈身亡，警方連日來偵辦鎖定在逃3嫌，今上午陸續逮捕莊姓槍手等3人，案由警方...

化身夜市雞肉捲攤老闆5年 南警眼尖逮毒品通緝犯

台南35歲蔡姓男子，2018年因涉毒品案遭法院判刑，卻未如期到案通緝，四處藏匿行蹤，斷絕之前所有聯繫方式。日前永康警分局...

新北衰男租到AB車違停遭攔查 警車內查到毒品罪加一等

新北市25歲林姓男子因車輛故障送修，向修車廠租借1輛馬自達轎車代步，日前凌晨林男開著代步車買宵夜時，因違規停車遭保大警方...

大方讓警抽驗電子煙油 篩檢含毒..小黃運將臉垮了

菸害防制法修正後禁止使用電子煙，高雄吳姓計程車司機昨凌晨5時許排班時，因違規並排停車引來員警盤查，警方在吳男車上發現違規...

影／台中熟女見警阻詐想「中離」警一句讓她留步保20萬

台中市王姓女子在近月透過網路投資廣告，加入一個飆股群組，上月底聽信群組內「投信公司理專」的指示，欲前往郵局匯款20萬元，...

影／台中毒男寄生女友 趁她上班找新人狂歡光屁股落網

台中市周姓男子無業，去年間寄生在擔任酒促小姐的女友租屋處，期間涉嫌販賣毒品，被台中市警方掌握，去年底時前往周男女友住處搜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。