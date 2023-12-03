新北衰男租到AB車違停遭攔查 警車內查到毒品罪加一等

新北市25歲林姓男子因車輛故障送修，向修車廠租借1輛馬自達轎車代步，日前凌晨林男開著代步車買宵夜時，因違規停車遭保大警方盤查，警方一查發現這輛車竟是掛其他車牌的AB車，車內還有K他命，林男對於租到AB車遭警方攔檢，導致被查獲K他命不禁大呼：「有夠倒楣！」詢後被警方依毒品、竊盜罪嫌送辦。

據了解，新北市保安大隊第二中隊警員上月23日凌晨3時許，巡邏行經板橋區四川路一段時，發現1輛轎車違停在超商前，警員上前準備盤查並查詢車牌時，發現該車是款式、車身與車牌號碼不符的AB車，經進一步搜索車內還發現K他命毒品。駕駛林男向警方供稱，因為自己的車故障送修，因而向修車廠借著這輛馬自達轎車，林男立即聯繫車廠杜姓員工到場釐清。

杜男到場後提供該輛車車正的車牌號碼，警方查詢後發現這輛車原車主因付不出巨額修車費又急需用錢，因此將車讓給修車廠。但事後對於接不完的罰單不堪其擾於是報案失竊。修車廠將另1輛老車的車牌掛上，當修車客人有代步車輛的需求時再以每天1700元價格出租牟利。

林男對於自己的車故障送修，不料又租到AB車導致被警方攔查起出毒品，不禁大呼：「有夠倒楣！」警方詢後將林男依毒品及汽車竊盜（侵占案類）移送新北地檢署偵辦，後續將再追溯毒品來源。