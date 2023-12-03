大方讓警抽驗電子煙油 篩檢含毒..小黃運將臉垮了

菸害防制法修正後禁止使用電子煙，高雄吳姓計程車司機昨凌晨5時許排班時，因違規並排停車引來員警盤查，警方在吳男車上發現違規電子煙及煙油，快篩驗出三級毒品成分，全案警詢後，依毒品罪嫌移送高雄地檢署偵辦，另是否「毒駕」，若尿液檢出毒品反應，將在依公共危險罪函送。

警方表示，昨凌晨5時許，吳男將計程車停在旗津區中洲三路一間超商前，因並排停車，引來巡邏員警盤查，警方取得吳男同意後，在車上中控台發現電子煙跟煙油1瓶，當時吳男還大方表示可以讓員警檢查。

員警好奇煙油是否有含大麻成分，吳男還掛保證絕對沒有，不過因煙油外包裝標示不明，員警為求慎重仍將煙油帶回派出所抽驗。

結果一測，發現煙油內含三級毒品苯二氮類、一粒眠FM2成分，檢驗結果讓吳男當場臉垮。吳男供稱，因跑車無法在車上抽菸，才會接觸電子煙，他也沒想到裡面含有毒品成分。

全案警詢後，吳男被依毒品危害防制條例送辦，另採尿送檢，若尿液中含有毒品成分，因涉及毒駕，將另依公共危險罪函送法辦。