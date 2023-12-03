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影／台中熟女見警阻詐想「中離」警一句讓她留步保20萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓女子在近月透過網路投資廣告，加入一個飆股群組，上月底聽信群組內「投信公司理專」的指示，欲前往郵局匯款20萬元，不過行員發現該帳號是警示帳戶，通知警方到場，王女見警方到場，急著想離開銀行，但警方詢問一句「你知道警示帳戶是什麼嗎」，王女停下腳步，聽取警方說法，才放棄匯款念頭，保住20萬元。

第三警分局合作所警員黃若媙、尤建翔，在上月29日上午11時許巡邏時，接獲通報王姓女子（50歲）到郵局欲匯款20萬元，因王女匯款帳戶是警示帳戶，加上王女不認識匯款人，王女無法解釋匯款用途，支吾其詞，行員才報警。

警方到場時，王女十分不安，但面對警方詢問對方身分時，王女很有信心，直說「不會啦，理專怎會是詐騙，那是認識很久的朋友」，隨後轉頭欲離開郵局，不過警方擔心王女繼續匯款，因此趕緊詢問「你知道警示帳戶是什麼嗎，你剛剛匯款就是警示帳戶」。

王女聽到後才停下腳步，聽取警方說明警示帳戶，就是有人通報涉及詐騙而被凍結的帳戶，王女知道自己的血汗錢差點不保時，才向警方透露，匯款是因上月間加入網路投資群組後，聽取群組內理專的指示，到郵局匯款，想要投資賺錢。

警方提醒，現行網路投資詐騙特徵，歹徒都會利用噓寒問暖、介紹投資等理由，將被害人拉入群組後，再假冒股票名師，提供飆股資訊、假冒專員私下加LINE，教學如何操作下載APP及匯款，期間會讓被害人有小額獲利，誘騙被害人投資更多金錢，接著就會以各種藉口不出金，讓被害人損失慘重，建議民眾遇到類似狀況，都可撥打110、165反詐騙諮詢專線洽詢。

台中市王姓女子在上月底誤信投資詐騙，欲匯款20萬元，警方與郵局人員聯手阻炸。圖／第三警分局提供
台中市王姓女子在上月底誤信投資詐騙，欲匯款20萬元，警方與郵局人員聯手阻炸。圖／第三警分局提供

詐騙 郵局 網路

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