快訊

他讚「台式早餐第一名」不用等太久又方便吃 網曝：種類超多

賴清德找網紅搶年輕票 她酸爆：連這笑話也抄網路梗

臭鼬廠創始人助打造航空帝國 唱衰醜飛機C-130卻看走眼

影／台中毒男寄生女友 趁她上班找新人狂歡光屁股落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市周姓男子無業，去年間寄生在擔任酒促小姐的女友租屋處，期間涉嫌販賣毒品，被台中市警方掌握，去年底時前往周男女友住處搜索，發現周男趁女友上班時，找來另名女性友人要狂歡，甚至已脫光衣服，全身赤裸，警方入屋時也傻眼，查獲少量安非他命，檢方聲押獲准，台中地檢署近日偵結，依毒品罪起訴周。

台中市刑大偵六隊在去年7、8月間獲報，綽號「小乃」的周姓男子（40歲）原從事服務業，失業後暫時住在女友位於北區中山路的租屋處，但周涉嫌販售毒品牟利，警方掌握多名藥腳指證後，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，去年11月時，認時機成熟，前往周男租屋處準備攻堅，但該名房東配合，提供鑰匙開門，讓警方不用破門。

警方搜索時，發現在房間內的周姓男子全身脫光，屋內還有另名女性友人，周光著屁股被警壓制在地，十分狼狽，現場還查獲一包安非他命（重1.63公克），才知周趁女友出門上班時，找來另名女性友人狂歡，沒想到「提前結束」，全案依毒品罪移送台中地檢署後，檢方聲押獲准，近日依毒品罪起訴他。

台中市刑大呼籲，民眾應正視毒品問題並遠離毒品危害，不要因一時好奇而染上毒癮，除了會傷身害命，也可能造成家庭破碎等憾事，警方將持續落實「安居緝毒」精神，掃蕩毒品，淨化社會治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市周姓男子涉毒品不法，藏在女友租屋處，警方去年底收網抓人，當時周全身赤裸落網，十分狼狽。記者陳宏睿／翻攝
台中市周姓男子涉毒品不法，藏在女友租屋處，警方去年底收網抓人，當時周全身赤裸落網，十分狼狽。記者陳宏睿／翻攝

毒品 女友 台中市

延伸閱讀

和女友吵架恫嚇PO對方裸照 男挨告要賠10萬感情也沒了

影／行人違規過馬路遭機車撞擊多處擦挫傷落 網虧：移動神主牌

警政署打擊強力搖頭丸 致死案件從高峰破百件至今歸零

500趴2023／女友貼心陪伴 同理走出憂鬱低潮

相關新聞

台電包商國3上空施工無防護 電纜掉落殃及7車釀1死5傷

天降橫禍！台電委外包商昨天上午在國道三號苗栗通霄路段上空作業時，不慎發生高壓電纜掉落下方車道的罕見意外，南、北雙向車道都...

電纜奪命／高公局：台電施工未核准 也無通報

台電承包商昨在國三苗栗通霄段附近施工時，疑似工作人員施作疏失，導致電纜線掉落在國道，造成七車追撞，一死五傷，車流回堵五公...

影／台中毒男寄生女友 趁她上班找新人狂歡光屁股落網

台中市周姓男子無業，去年間寄生在擔任酒促小姐的女友租屋處，期間涉嫌販賣毒品，被台中市警方掌握，去年底時前往周男女友住處搜...

電纜奪命／管理漏洞百出 台電、高公局難辭其咎

國道三號苗栗通霄段這場「天降橫禍」釀一死五傷悲劇，離譜的是，抽換的電纜線橫跨國道全線車道，台電包商卻在毫無防護的情況下就...

國道上演絕命終結站 圖解電纜奪命3關鍵疏失

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看國道三號南下148K處，電纜掉落意外，奪走無辜1條人命。

電纜奪命／細細纜線勾翻2車 目擊者驚：太危險

「怎麼會這樣子！」國道三號苗栗通霄路段昨上午發生高壓電纜線施工掉落的罕見意外，目擊者驚見纜線勾翻內側車道的廂型車，分隔島...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。