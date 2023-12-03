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情侶吵架釀槍擊1死 槍手逃亡

聯合報／ 記者莊曜聰邵心杰／台南報導

台南將軍區驚傳槍響，一名男子頭部中槍身亡，警方封鎖現場採證。記者莊曜聰／攝影
台南將軍區驚傳槍響，一名男子頭部中槍身亡，警方封鎖現場採證。記者莊曜聰／攝影

台南暗夜再傳槍擊。台南將軍區前晚發生槍擊命案，一名黃姓男子頭部中彈身亡，警方調查疑情侶間感情糾紛釀禍，陸續帶回十人調查釐清案情，台南地檢署昨天相驗，判斷子彈是從死者臉部貫入頭顱致死，一槍斃命，預定五日解剖釐清死因，槍手目前仍在逃。

據了解，從事看護工作的鄭女與凃姓男友近來不睦，凃男懷疑鄭女另結新歡，兩人多次在租屋處發生口角，鄭女不堪其擾，向雇主及莊姓友人抱怨，莊男聽聞後提議要替她討公道。

前晚鄭女下班後騎車回租屋處，見凃男與黃姓男子等六人在喝酒聊天，雙方又發生口角，莊男與友人共三人不久後搭車趕抵現場，兩派人馬一言不合爆發肢體衝突，期間莊男突然掏槍打中黃男（四十三歲），黃男倒臥在民宅客廳，眾人驚嚇四散離開，黃男送醫搶救不治。

警方獲報兵分多路漏夜追查，鑑識人員封鎖現場採證找到一枚彈殼，陸續帶回當時在場的人調查，但莊男等三人逃逸無蹤，警方找到遺棄機車等交通工具，目前仍在搜尋三人下落。

附近鄰居表示，鄭女與母親租屋在該處，同住的還有另一名長輩，凃姓男子經常與友人相約喝酒，酒後還會大聲喧嘩，感覺出入份子相當複雜，前晚聽到一聲巨響，沒想到竟是開槍鬧出人命。

台南地檢署指出，全案由檢察官指揮學甲分局組專案小組追查，全力動員追緝開槍凶手。

台南 槍擊

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