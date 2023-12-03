電纜奪命／細細纜線勾翻2車 目擊者驚：太危險

國道三號苗栗通霄路段昨天上午發生電纜線從上空掉落的事故，造成多車受損，後方行車記錄器錄下電纜掉落的驚悚瞬間。圖／民眾提供 「怎麼會這樣子！」國道三號苗栗通霄路段昨上午發生高壓電纜線施工掉落的罕見意外，目擊者驚見纜線勾翻內側車道的廂型車，分隔島防眩板瞬間「炸裂」般毀損，場面驚悚。這起事故造成廂型車內張姓夫婦及親友六人死傷，他們原本開心從板橋要到嘉義吃喜酒，不料途中竟飛來橫禍，釀成憾事。

廂型車由六十七歲張姓男子駕駛，六十五歲妻子蔡姓婦人坐駕駛座右側，後方載有兒子、兩個親友及外勞共六人。車禍發生時，廂型車疑似撞到掉落的電纜，失控衝撞內側護欄，不料北向一輛大型車的車頂也撞上電纜，南向的廂型車被拖動的纜線掀翻到中線車道，劇烈的衝擊造成車內人員傷亡，其中蔡姓婦人傷重到院前死亡，張男骨折轉送板橋亞東醫院，其他人分別受到擦挫傷、腦震盪等傷勢。

廂型車後方車輛的一名女乘客說，當時只見到一條「細細的」線垂落到高速公路，前方廂型車碰到後撞上護欄，後方的車全都停下來，有的車從路肩及外側車道陸續駛離，她丈夫也正準備駛向外側，不料見到廂型車又被勾翻，高速公路上竟出現掉落纜線，「實在太危險了」。

也有受損車輛的行車記錄器錄下驚悚瞬間，只見中央分隔島防眩板突然如炸裂般毀損，讓車內的人飽受驚嚇，失聲尖叫。

現場處理的國道員警表示，肇禍的纜線看似鋼纜，直徑超過一公分，橫向垂落到南、北雙向車道，還波及多部車輛，造成多人受傷，從警多年來在國道不曾見過類似意外。