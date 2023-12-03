電纜奪命／管理漏洞百出 台電、高公局難辭其咎

國道3號148公里苗栗通霄路段昨疑因台電承包商施工疏失，上空電纜掉落，導致下方多部大小車輛被電纜勾纏拖拉。圖／警方提供

國道三號苗栗通霄段這場「天降橫禍」釀一死五傷悲劇，離譜的是，抽換的電纜線橫跨國道全線車道，台電包商卻在毫無防護的情況下就上工，無疑是台中捷運塔吊意外事故的翻版，除了從台電到交通部高公局的風險管理漏洞百出，包商在毫無防護作業下的草率施工文化也是奪命關鍵。

今年五月，台中捷運路軌旁的興富發建設工地，塔式吊車斷裂從高空重擊捷運軌道，造成一死十傷，事後各捷運公司修正緊急事故應變的ＳＯＰ，以健全相關高空作業、臨路及臨軌施工的安全規範，未料昨天再傳國道車禍悲劇，竟又是承包商施工的要命疏失。

施工申請、通報，無論是軌道或國道，用路預警機制缺一不可。依據國道施工規範，只要在國道路權範圍內施工，必須先辦會勘、送施工計畫書，高公局核准才會放行施工，但昨天這起工程未走完流程就放行，無視涉及國道安全的高空作業防護，離譜至極。

即便施工地點在國道路權範圍外，但電纜線橫跨國道車道上空是不爭事實，施工單位便宜行事，連交通維護、車道安全防護及國道ＣＭＳ面板提醒施工資訊都沒有，隨便、草率的施工文化，成了壓垮工安的最後一根稻草。高公局應儘速審視施工計畫的疏漏，確認施工規範有無模糊空間。

台電外包商近來意外頻傳，今年在基隆、桃園、南投等地都陸續發生挖破天然氣管線、車輛翻覆邊坡、工人遭高壓電擊身亡等事故，加上此次施工的「要命疏失」，負監督之責的台電，難辭其咎。