電纜奪命／高公局：台電施工未核准 也無通報

國道三號苗栗通霄路段發生施工電纜掉落下方車道的意外，導致多輛車被電纜勾纏、撞擊，釀成一死五傷慘劇。圖／民眾提供

台電承包商昨在國三苗栗通霄段附近施工時，疑似工作人員施作疏失，導致電纜線掉落在國道，造成七車追撞，一死五傷，車流回堵五公里。由於包商施工地點在國道附近，施工纜線卻因不明原因，拉扯到國道上方的纜線而導致掉落，再加上施工相關計畫書未核准，施工前也未通報，引發爭議。

對此，交通部高速公路局表示，國道上空也屬施工需通報的路權範圍，儘管此次台電施工地點雖然不在國道路權範圍內，仍間接造成事故，後續將一併檢討法規所定施工需申請範疇，除路權範圍外，可能連周邊鄰近地點一併納入。

高公局強調，台電施工相關申請計畫書尚未核准，也無通報施工作業，恐違反公路法等相關規定，最高開罰三萬至十五萬元，但因施工地點於國道路權範圍外，是否開罰將再釐清。

台電：有致電高公局

台電供電處長石吉亮說，台電送交施工相關申請計畫書後，高工局有進行現場會勘，「新桃供電區營運處同仁在十一月廿二日前後，有打電話給高公局承辦人員，他（高公局承辦人員）在電話中是說『原則上同意我們施作』。」

不過石吉亮坦言，按正常程序，還是要等收到正式函文才能施作，後續台電會積極配合所有調查。

高公局副局長彭煥儒表示，國道路權範圍即為道路邊界，若施工地點在路權範圍內就需通報，此次台電電力線路施工地點在國道路權範圍外，但過程中，施工纜線因不明原因被拉扯到國道上方的纜線而導致掉落，為間接影響，過去未發生類似狀況，是否開罰仍需再討論，並釐清確切施工距離，後續也會檢討相關規範。

高公局中分局說明，國道上方纜線眾多，只要在國道路權範圍內施工都要先會勘、提送施工計畫書，核准後會發放許可證，施工單位施工前一天需通報後才可施工，高公局及公路警察也會協助交維。據了解，此案主要為導線更換工程，先前僅辦理會勘，尚未送計畫書。

有官員私下指出，台電過去在國道周邊有不少施工經驗，尤其國三上方纜線多，即便施工地點不在路權範圍內，也應更謹慎。此外，這次施工工程明明有會勘，不清楚為何後續未提計畫。