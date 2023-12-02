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桃警查獲大麻小森林 檢方起訴2人查扣289株
桃園市楊梅警分局清查治安人口，循線在新竹縣湖口與楊梅交界的一棟鐵皮屋和及新屋民宅，分別查獲黃男、張男2人栽種大麻，警方最後查扣大麻植株289餘株、栽種設備及手機證物，警方移送偵辦，警方今表示，桃園地檢署近日已將黃男、張男2人依毒品危害防制條例起訴。
楊梅警方表示，警方6月展開清源專案，據報楊梅、湖口交界疑似有人栽種大麻，警方監聽鎖定黃姓男子（53歲）在湖口、楊梅交界一棟鐵皮工廠栽植大麻，警方埋守一舉逮捕黃男及查獲大麻植栽工廠。
警方根據黃男說法，循線擴大追查發現張姓男子（53歲）亦疑似栽種大麻，專案小組跟監蒐證，隨後持檢方搜索票，在新屋區一處查獲張男同樣栽種大麻植株，兩處共查扣大麻289株、栽種工具等證物，員警形容大麻植株聚集放在分局禮堂有如小型「大麻森林」。
楊梅警方表示，黃男、張男供承後，警方將2人及查扣大麻植株、設備，依違反毒品危害防制條例嫌移送桃園地檢署偵辦，檢察官偵辦複訊後，最近偵結將兩人黃男、張男兩人依毒品危害防制條例栽種大麻罪嫌起訴。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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