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「天兵」假造確診騙放假又冒名買車 不出庭應訊通緝被逮
黃姓男子涉嫌在當兵期間，自拍確診新冠肺炎快篩陽影片騙假。今年又冒用他人名字買車挨告，黃男不出庭應訊遭地檢署發布通緝。昨天晚上淡水警方實施擴大臨檢，當場在新北市淡水區一家棋牌社內逮捕黃男，依法解送歸案。
據了解，黃姓男子（23歲）2021年當兵期間正值新冠肺炎疫情嚴峻，未料，他想放假想到發瘋竟動起歪心思，自拍假造的快篩新冠肺炎陽性試劑，傳給軍中長官請假，事後被發現遭扭送法辦。黃男退伍後卻無故不到庭應訊，去年被地檢署依違反職役職責發布通緝。
今年黃男又冒用他人身分買車，被害人發現報警處理，依法送辦。沒想到，這次黃男又無故不出庭應訊，被地檢署依偽造文書發布通緝。昨天晚上10時45分左右，黃男在新北市淡水區水源街二段一家棋牌社內玩牌。
淡水警方前往執行聯合臨檢勤務，現場盤查黃男身分，赫見他因違反職役職責、偽造文書等罪嫌被地檢署發布通緝，當場上銬準備帶回偵辦時，黃男還連說數次「可以讓我抽根菸嗎？」完全無視警方正在宣讀他的三項權益，警詢後依法解送歸案。
淡水警方表示，2024總統、立委選舉開跑，為淨化選前治安，警方針對轄內淡水、三芝兩區資金鏈場所、當舖、幫派易聚集處所、八大場所、青少年較易聚集地方及重點路段，連續兩日規劃擴大臨、路檢勤務，共查獲通緝犯4人，公共危險1件1人。
淡水警分局長陳保緒表示，為確保轄區治安穩定，針對選前轄內可能為幫派成員投資、經營、賴以維生行業與依附處所，將持續性、不定時實施臨檢、約制，澈底根絕不法誘因，針對可能選舉賭盤絕對零容忍，並持續加強「選舉維安」及「查賄制暴」兩大重點工作，以確保選舉活動達到「公平」、「平安」兩大目標。
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