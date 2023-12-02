快訊

初雪要來了？東北季風+水氣襲台 下周這天「高山有望降雪」

影／捷運景安站旁婦身中3刀昏迷倒地 行凶男3小時落網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2男1女窩居套房全是通緝犯 警抓人搜空氣衝鋒槍及信號彈

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警小港分局接獲線報，指林園區有處出租套房出入複雜，疑有人吸毒，警方動員查緝，在屋內發現2男1女全因案通緝中，並搜出外型像衝鋒槍的空氣長槍和手槍、信號彈及毒品，全案依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

據了解，11月30日傍晚，高雄市警小港分局赴高雄市林園區，發現盧姓（28歲）、陳姓（39歲）2男子與黃姓女子（33歲）在出租套外形跡可疑，盤查後發現，盧男涉5件詐欺、竊盜、毒品案、陳男涉3件毒品案，由高雄地檢署及高雄地方法院通緝，黃女也涉妨害自由案，經雄檢通緝。

警方帶3人進盧男租賃的套房搜查，搜出電動空氣衝鋒槍1支、瓦斯鋼瓶空氣槍1支，以及海洛因、安非他和K他命等毒品共14包，並發現信號彈1顆，警詢後將3人分別依毒品危害防制條例罪、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。

警方表示，隨著總統大選將屆，警方對各種可能衍生的治安事件，如涉毒品及暴力等案件，持續加強掃蕩工作，絕不容許任何有心人士，假藉暴力手段方式介入選舉，影響選舉。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在盧姓男子的套房內搜出槍、毒和信號彈。記者林保光／翻攝
警方在盧姓男子的套房內搜出槍、毒和信號彈。記者林保光／翻攝
警方在盧姓男子的套房內搜出槍、毒和信號彈。記者林保光／翻攝
警方在盧姓男子的套房內搜出槍、毒和信號彈。記者林保光／翻攝

毒品 通緝 高雄市

延伸閱讀

昨晚僅15度男遇路檢卻滿身大汗 積木盒藏毒咖啡被搜出

製毒師出獄後重操舊業山區製毒 警查緝逃竄摔斷腿遭逮

影／「4條通」男拒檢飛車逃亡！衝鋒槍擺副駕 見警拔槍狂道歉

通緝犯桃園飛車逃亡 落網向員警頻喊對不起

相關新聞

影／捷運景安站旁婦身中3刀昏迷倒地 行凶男3小時落網

新北市中和區今晨驚傳街頭凶殺案，陳姓男子涉嫌持壽司刀猛刺閻姓婦人腹部3刀後逃逸，閻婦當場倒地昏迷，經送醫急救搶回一命，警...

「天兵」假造確診騙放假又冒名買車 不出庭應訊通緝被逮

黃姓男子涉嫌在當兵期間，自拍確診新冠肺炎快篩陽影片騙假。今年又冒用他人名字買車挨告，黃男不出庭應訊遭地檢署發布通緝。昨天...

2男1女窩居套房全是通緝犯 警抓人搜空氣衝鋒槍及信號彈

高雄市警小港分局接獲線報，指林園區有處出租套房出入複雜，疑有人吸毒，警方動員查緝，在屋內發現2男1女全因案通緝中，並搜出...

影／妙齡女與友旅店開毒趴 遇警擴檢謊報母親身分慘了

袁姓女子與友人謝男昨天深夜在新北市三重區某間旅館內吸毒，不巧碰上三重警方擴大臨檢，袁女謊報母親身分被警識破並查獲毒品，一...

昨晚僅15度男遇路檢卻滿身大汗 積木盒藏毒咖啡被搜出

台南市警二分局昨晚執行擴大臨檢、取締酒後駕車等專案勤務，晚間11時在中西區民生路二段路檢點，攔下41歲陳姓男子轎車，因車...

林右昌訪視桃市警局 要求打擊賄選、全力做好選前治安

因應明年初總統、副總統及立委選舉，並積極推動全民反詐工作，內政部部長林右昌今下午訪視桃園市警察局，要求全體員警務必全力做...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。