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2男1女窩居套房全是通緝犯 警抓人搜空氣衝鋒槍及信號彈
高雄市警小港分局接獲線報，指林園區有處出租套房出入複雜，疑有人吸毒，警方動員查緝，在屋內發現2男1女全因案通緝中，並搜出外型像衝鋒槍的空氣長槍和手槍、信號彈及毒品，全案依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。
據了解，11月30日傍晚，高雄市警小港分局赴高雄市林園區，發現盧姓（28歲）、陳姓（39歲）2男子與黃姓女子（33歲）在出租套外形跡可疑，盤查後發現，盧男涉5件詐欺、竊盜、毒品案、陳男涉3件毒品案，由高雄地檢署及高雄地方法院通緝，黃女也涉妨害自由案，經雄檢通緝。
警方帶3人進盧男租賃的套房搜查，搜出電動空氣衝鋒槍1支、瓦斯鋼瓶空氣槍1支，以及海洛因、安非他和K他命等毒品共14包，並發現信號彈1顆，警詢後將3人分別依毒品危害防制條例罪、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。
警方表示，隨著總統大選將屆，警方對各種可能衍生的治安事件，如涉毒品及暴力等案件，持續加強掃蕩工作，絕不容許任何有心人士，假藉暴力手段方式介入選舉，影響選舉。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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