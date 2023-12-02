影／捷運景安站旁婦身中3刀昏迷倒地 行凶男3小時落網

新北市中和區今晨驚傳街頭凶殺案，陳姓男子涉嫌持壽司刀猛刺閻姓婦人腹部3刀後逃逸，閻婦當場倒地昏迷，經送醫急救搶回一命，警方以車追人，於案發3小時在台北市查獲騎機車逃逸陳男，目前已帶返警局詢問中，將朝殺人未遂罪嫌方向偵辦。

新北市警方今天清晨6時許獲報，中和區運景安站旁疑似發生婦人遭搶被打流血倒臥在地，中和警方到場察看，發現傷者閻姓婦人（65歲）右腹及左膝有共有3處刀傷，意識不清由救護車送往雙和醫院，經搶救目前生命跡象已穩定。

警方調閱案發地點監視器畫面，發現並非行搶傷人而是預謀犯案，行凶男子犯案後騎機車逃逸，途中還將作案外套及凶器丟棄至路邊舊衣回收箱，再回到下榻旅館更衣後退房，企圖製造警方追緝斷點。