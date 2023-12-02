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影／捷運景安站旁婦身中3刀昏迷倒地 行凶男3小時落網

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影／捷運景安站旁婦身中3刀昏迷倒地 行凶男3小時落網

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和區今晨驚傳街頭凶殺案，陳姓男子涉嫌持壽司刀猛刺閻姓婦人腹部3刀後逃逸，閻婦當場倒地昏迷，經送醫急救搶回一命，警方以車追人，於案發3小時在台北市查獲騎機車逃逸陳男，目前已帶返警局詢問中，將朝殺人未遂罪嫌方向偵辦。

新北市警方今天清晨6時許獲報，中和區運景安站旁疑似發生婦人遭搶被打流血倒臥在地，中和警方到場察看，發現傷者閻姓婦人（65歲）右腹及左膝有共有3處刀傷，意識不清由救護車送往雙和醫院，經搶救目前生命跡象已穩定。

警方調閱案發地點監視器畫面，發現並非行搶傷人而是預謀犯案，行凶男子犯案後騎機車逃逸，途中還將作案外套及凶器丟棄至路邊舊衣回收箱，再回到下榻旅館更衣後退房，企圖製造警方追緝斷點。

中和警方鎖定凶嫌機車號，於今天上午9時許，追緝至台北市大同區將行凶的陳姓男子（63歲）當街逮捕，並在舊衣回收箱內起出作案用凶刀及沾染血跡的外套，警方目前已將陳男押返警局製作警詢筆錄。據了解，陳男與閻女雙方為舊識，近期因糾紛致生不滿，陳才會埋伏在閻女日常行經路線預行凶。

新北市中和區今晨驚傳街頭凶殺案，陳姓男子涉嫌持壽司刀猛刺閻姓婦人腹部3刀後逃逸，警方以車追人，於案發3小迅速逮人。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區今晨驚傳街頭凶殺案，陳姓男子涉嫌持壽司刀猛刺閻姓婦人腹部3刀後逃逸，警方以車追人，於案發3小迅速逮人。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區今晨驚傳街頭凶殺案，陳姓男子涉嫌持壽司刀猛刺閻姓婦人腹部3刀後逃逸，還將凶手及血衣棄置資源回收箱內，警方以車追人，於案發3小迅速逮人。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區今晨驚傳街頭凶殺案，陳姓男子涉嫌持壽司刀猛刺閻姓婦人腹部3刀後逃逸，還將凶手及血衣棄置資源回收箱內，警方以車追人，於案發3小迅速逮人。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區今晨驚傳街頭凶殺案，陳姓男子涉嫌持壽司刀猛刺閻姓婦人腹部3刀後逃逸，警方以車追人，於案發3小迅速逮人。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區今晨驚傳街頭凶殺案，陳姓男子涉嫌持壽司刀猛刺閻姓婦人腹部3刀後逃逸，警方以車追人，於案發3小迅速逮人。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區今晨驚傳街頭凶殺案，陳姓男子涉嫌持壽司刀猛刺閻姓婦人腹部3刀後逃逸，警方以車追人，於案發3小迅速逮人。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區今晨驚傳街頭凶殺案，陳姓男子涉嫌持壽司刀猛刺閻姓婦人腹部3刀後逃逸，警方以車追人，於案發3小迅速逮人。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區今晨驚傳街頭凶殺案，陳姓男子涉嫌持壽司刀猛刺閻姓婦人腹部3刀後逃逸，警方以車追人，於案發3小迅速逮人。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區今晨驚傳街頭凶殺案，陳姓男子涉嫌持壽司刀猛刺閻姓婦人腹部3刀後逃逸，警方以車追人，於案發3小迅速逮人。記者王長鼎／翻攝

監視器 殺人 新北

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